Martes 05.10.2021

12:44

Adiós a una leyenda Pau Gasol anunció su retiro del básquet profesional

En un acto celebrado en en el Liceu de Barcelona y acompñado por su familia y amigos, el basquetbolista Pau Gasol confirmó este martes que se retira como jugador profesional.

"Estoy aquí para comunicarles lo que habían podido anticipar: que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión dífícil de tomar tras tantos años. Es una decisión meditada. Hay que saber cambiar de marcha y saber disfrutar. Yo quería acabar jugando, no en muletas y con operaciones" expresó el ganador de dos anillos en la NBA junto a Los Lakers.

Pau Gasol junto a Kobe Bryant con la camiseta de Los LakersFoto: Gentileza

"Siempre me decían que lo importante no es llegar sino mantenerte. Yo no he intentado mantenerme sino siempre ser mejor. Y no ponerme límites. Para ello hay muchas personas que me han ayudado y han tenido gran influencia en mi carrera" señaló el español.