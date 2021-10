https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno de la Provincia, en la figura del Ministerio de Seguridad, apunta contra la dirigencia de Colón. También hubo munición pesada contra la propia Municipalidad: "Hubo una multitud enorme que evidentemente desbordó el aforo permitido y eso es responsabilidad del municipio".

Subsecretario de Seguridad Preventiva del Ministerio de Seguridad Lo afirmó Diego Llumá: "Vamos a denunciar al dirigente de Colón que es enlace con la barra brava"

Luego de los gravísimos incidentes registrados en los minutos previos a Colón-Banfield, que arrojó el saldo de cinco efectivos policiales heridos y cuatro violentos detenidos, además de roturas varias (tumbaron el portón y destrozaron el alambrado, además de dañar coches y romper vidrios), el Subsecretario de Seguridad Preventiva del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Diego Lluma, afirmó que detectaron un dirigente del Club Atlético Colón que tiene vínculos con la barra-brava y al mismo tiempo responsabilizó a la Municipalidad de Santa Fe "por no cumplirse el aforo del 50 por ciento en el estadio". De paso, Lluma aseguró que el propio Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, radicará las denuncias correspondientes ante el Fiscal General, Jorge Baclini.

- "Hubo una multitud enorme que evidentemente desbordó el aforo permitido y eso es responsabilidad del Municipio. No hubo banderas y acotamos al mínimo la posibilidad de que los violentos hicieran de las suyas"

- "La policía actuó estoicamente ante las agresiones de estos violentos porque hubo que repelerlas y contenerlas, ya que hubo un atropellamiento de policías que dejó seis empleados policiales heridos; uno de ellos con una fractura en la pierna"

- "Lo más importante que destaco es que la gente repudió los violentos que tienen nombre y apellido: la barra-brava, la fracción del Nano Leiva que es el jefe de esta organización criminal"

- "Otro detalle vinculado a ésto: hay un dirigente de la comisión directiva de Colón que es el enlace con la barrabrava del Nano Leiva. Es un buen dato que vamos a llevar este miércoles a una reunión que el Ministro Jorge Lagna va a mantener con el Fiscal General, Jorge Baclini, por este tema"

- "Hubo un atropellamiento de esta barra que antes de la pandemia tenía el derecho de ingresar por dos puertas y ocupar distintos espacios opuestos en la cancha. En el sector de socios, al atropellar, golpear, herir a policías, los violentos se acomodaron y la policía logró cerrarlos en el cual estaba el jefe de la barrabrava con quién dialogó e impuso condiciones con uno de los dirigentes que vino a transmitírnosla. Ellos intentaron imponer sus intenciones sobre la Policía"

- "Se trata de un dirigente de la Comisión Directiva de Colón, cuya función es mediar con la barrabrava y nosotros. Primero, impuso que las condiciones del Nano era que entraran 100 personas de la barrabrava de a diez grupos. Luego, el Nano dijo que, si no entraban todos, iba a suspender el partido. En ese momento, adentro, sectores de la barra empiezan a arrancar el tejido; a subirse y cortaron el alambre de púas. Cuando tenemos esa situación con los bomberos en condiciones de repelerla, los socios empezaron a cantar "El club es de los socios" y los mismos socios los bajaron"

- "Los que le pararon la mano a estos violentos que habían quedado del lado de adentro fueron los socios"

- "El Nano Leiva le planteó a este dirigente que, si no lo dejaban entrar, iba a ir al Fonavi a hacer un desastre; es decir, atacar al otro sector de la barra"

- "Para la próxima reunión voy a pedir que participe Utedyc y las fuerzas federales, porque acá ocurrió algo muy grave que no voy a dejar pasar: hirieron a funcionarios policiales"

- "Cuando el Nano le dijo a este dirigente, al lado de la policía, "O me dejan entrar o suspendo el partido", inmediatamente la comunicación entró a éstos 100 vándalos que empezaron a subirse, que cortaron el alambre de púas y arrancaron parte del alambrado con una finalidad de cumplir la orden del jefe. Estos datos nosotros vamos a aportar a la Justicia el miércoles"

- "El Nano Leiva no entró a la cancha y no fue detenido; sólo dispersado"

- "La responsabilidad del control del aforo es del Municipio. Un funcionario, que es Fernando Peverengo, estaba adentro con Marcos Romero y le iba diciendo "Ahora ya podemos cerrar". Cuando yo entré había una persona al lado de la otra; la bandeja baja del lugar donde van los socios estaba colapsada"

Vignatti: "Entraron 15.000 personas a la cancha"

El presidente José Vignatti hizo referencia en SOL 91.5 a las declaraciones de Diego Llumá del Ministerio de Seguridad que vincula a un directivo rojinegro con la barrabrava que comanda el Nano Leiva. "Me he enterado de algunos problemas importantes, pero acá tenemos que empezar por el principio. Uno organiza el espectáculo y después tiene que acatar las instrucciones de los controles. Colón cumplió al 100 por 100 de lo que se le pidió y la responsabilidad si sale bien o mal el operativo es ajeno a nosotros. Lamento profundamente que haya ocurrido que muchos socios no hayan podido ingresar, pero ustedes vieron que la tribuna sur estaba prácticamente vacía y, realmente, me preocupa porque nosotros no diagramamos el ingreso a la cancha", dijo Vignatti.

"Me sorprende que la tribuna norte estaba con mucha gente y la sur sin nada. Será cuestión de analizarlo en profundidad y me gustaría hablar con las autoridades policiales. Sentimos profundamente que los socios no hayan podido entrar. Me pareció absurdo que habiendo una tribuna con capacidad para 6 mil espectadores esté vacía y haya quedado gente afuera sin ingresar. En esa tribuna, la sur, había algo más de 600 personas y entran 6.000", agregó el presidente sabalero.

"No estaba ni cubierto el aforo permitido. Por los datos que yo tengo alrededor de 15 mil personas entraron cuando el aforo era 18 mil y pico. Son disposiciones arbitrarias y absurdas. Ayer había menos personas del aforo permitido en el Brigadier López", consideró Vignatti.

"Hay más interés recaudatorio que otra cosa. Nos costó más de un millón de pesos el operativo", dijo Vignatti, quien además también denunció que "durante el partido entró un sujeto y me robaron una campera que tenía detrás mío. Eso fue en pleno partido".

Por último, dijo que "me parece bárbaro que si quieren denunciar a un dirigente, que lo denuncien si creen que es así. Nos gustaría que en la próxima reunión nos pidan opinión", concluyó.