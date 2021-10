Luciano Castro y Flor Vigna estarían viviendo un romance

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana" confirmaron el romance entre Luciano Castro y Flor Vigna. Allí Ángel de Brito junto a Maite Peñoñori dieron detalles de esta inminente relación.

Con pruebas, Maite Peñoñori explicó que fueron vistos a los besos en un gimnasio de Vicente López. Además, la panelista compartió pruebas del romance: una foto en donde se lo puede ver al actor dejando a la bailarina en la puerta del gym. Esta fue la primera foto que apareció, se vio el fin de semana. A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero cuando se sabe que es Vigna…", se lo escuchó decir a Ángel de Brito.

“La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso”, cerró Maite.

Si bien ambos no se siguen en las redes sociales, la suspicacias de las angelitas llevó a confirmar el romance. “En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó por ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”, explicó Maite.

En las ultimas semanas, Sabrina Rojas confirmó su noviazgo con el Tucu López, y todo parece marchar bastante bien y ahora todos se preguntas qué es de la vida sentimental de Luciano Castro, tras la separación.

En medio de estas dudas fue el propio actor quien salió a decir lo suyo luego de la sonada ruptura con la madre de sus hijos. "Estoy conociendo gente, sí. No sabía que había gente", dijo Luciano en charla con Intrusos

"Es raro (volver a salir), pero estoy bien y estoy conociendo gente", enfatizó Castro luego de estar en pareja casi 12 años junto Sabrina con quien es papá de Esperanza y Fausto.

Según pudo saber Ciudad, Luciano no asistió a la cena grupal del elenco luego de la función de prensa.

Sobre el actual presente sentimental de Rojas, el actor fue bastante claro y desdramatizó. "Re bien. Para nosotros esto pasó hace un montón. Ahora trascendió. Pero re bien. Cuando Sabri habla con Ángel de Brito y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes", recordó Luciano.

"Aparte de eso, ya hacía casi dos años que veníamos trabajando con Sabri para hacer las cosas bien. Y cuando hacés las cosas bien... A veces es más difícil separarse bien, que mal. Es más complejo, pero bueno, con ella podemos hablar de todo. (...) Lo de Sabri yo lo sabía mucho antes que todos. Sabía todo, antes que todos".