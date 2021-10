https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.10.2021 - Última actualización - 15:13

15:11

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Contaminación auditiva

VECINA DE MANZANA 14 DE B° EL POZO

"Yo quiero referirme a la contaminación auditiva. He visto que a vecinos de calle Moreno le sacaron varias líneas de colectivos que pasaban por su calle, generándoles muchos inconvenientes. Por la puerta de mi casa pasan las líneas 2 y 9, tanto las que entran como las que salen del barrio. Es incesante su paso. Pero lo que a mí me agota es el ruido de los colectivos. Es impresionante como retumban los ruidos dentro de la casa y las vibraciones que producen. Yo me pregunto: ¿cuándo tendremos coches más nuevos, más silenciosos, más limpios, etc., etc.? Sinceramente, es agotador cuando pasan tantos ómnibus por la calle en que uno tiene su domicilio. Yo sueño con ver avances y progresos en mi ciudad. Es una ciudad tan chata, tan fea, no tiene nada de nada. Y encima vivimos tan mal, tan incómodos, con ruidos, contaminación. Pero, con buenos e inteligentes políticos (de los de verdad) quizás se logren mejoras, por lo menos, para que mejore nuestra calidad de vida".

****

Marcelo T. de Alvear

ALFREDO SALOMÓN

"Ya que estamos en octubre, quiero decir que Marcelo Torcuato de Alvear, que fue primer mandatario de la Nación a partir del 12/10/22, nació el 4/10/1866 y falleció el 23/3/1942, tenía 74 años. A los 54, fue presidente de la Nación. Para muchos críticos, el mejor presidente. Era radical. Realmente fue un gran presidente. Ahora se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Quería hacer este aporte, porque me pareció interesante".

****

Secuelas de una cuarentena prolongada

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Los lazos sociales se van degradando cada día más, nos encontramos preocupados, agobiados, violentos. No existe más la cordialidad, la amabilidad, son secuelas de la cuarentena obligada por decreto, no saludamos, gruñimos, hay una sola razón mal que le pese a quienes nos gobiernan, fueron los mentores del descalabro emocional destruyendo lazos familiares, amistosos, sentimentales y comerciales. No se hacen cargo de nada, todos los días nos acostamos con un problema no resuelto, mañana será igual o peor. Nos borraron el horizonte y la expectativa, nos obligaron a igualar para abajo, mientras ellos desvergonzadamente e impunemente, al ritmo de nuestras desgracias, seguían sumando patrimonios, regalando nuestro dinero en nombre de ellos, una calamidad que se pagará muy cara. Las críticas les resbalan, luego se preguntan ¿en qué se equivocaron? ¡En todo! Nada hicieron bien, salvo lo que les convenía".

****

Hipocresía

CLAUDIO E. GERSHANIK

"Sin pensarlo siquiera L-Gante acaba de brindar un servicio muy importante a la ciudad de Rosario. En primer lugar puso en evidencia la hipocresía de los concejales declarados fervientes feministas que pidieron distinguir al autor de canciones sumamente violentas contra las mujeres. En segundo lugar, puso en evidencia la hipocresía de los Concejales que se abstuvieron de votar o se retiraron del recinto al momento de votar. Ellos deben tomar decisiones, no esconderse al momento de tener que hacerlo... En tercer lugar, puso en evidencia la hipocresía de quienes dicen preocuparse por la Cultura rosarina y ponen en un plano de igualdad de calidad y trayectoria artística a Jorge Fandermole y L-Gante otorgándoles la misma distinción en la misma sesión. En cuarto lugar, puso en evidencia la hipocresía de los que dicen estar preocupados por los graves problemas de la ciudad (Inseguridad, Transporte, Pandemia) y dedican su tiempo a repartir distinciones a diestra y siniestra. Sería importante que se haga un informe público de las distinciones otorgadas desde la recuperación de la Democracia y seguramente habría sorpresa mayúscula por la cantidad y por la 'calidad' de la mayoría de los distinguidos. Pero no mordamos el anzuelo de la comodidad de simplemente estigmatizar a los malos políticos que le dan mala fama a la Política... También debemos reconocer la responsabilidad de los votantes que los colocaron en dichos cargos y no les reclaman por el uso de atribuciones que le otorgaron, llegando en muchos casos a renovarles sus mandatos pese a su poca o nula gestión".

****

Llegan cartas

Sello verde para el municipio

MARTA SNAIDERO

Con sorpresa leo que el Concejo sancionó la Ordenanza para "reconocer a emprendimientos, empresas, comercios que lleven adelante programas de buenas prácticas ambientales"...

Parte del significado refiere a "intentar disminuir prácticas ambientales negativas generadas por las acciones de trabajadores individuales"...

Me pregunto si el Ejecutivo municipal deberá a su vez terminar con el ambiente negativo generado por prácticas propias para obtener el premio de un sello de cualquier color y qué mejor que plagiar el verde otorgado por el Concejo.

Desde el año 2008 -consta en artículos publicados por este mismo diario, portales y notas que motivaron otra Ordenanza como.la nro.11886-, el Jardín República del Líbano (Aristóbulo del Valle 4700) espera. No un sello verde para contribuyentes o vecinos adyacentes, sino una real puesta en valor.

Parecía que en la "dirigencia" anterior iba a ser posible. Volvieron placeros, comenzaron a vislumbrarse los tan necesarios senderos, había corte de pasto... pero todo quedó a mitad de camino.

Si para ejemplo basta un botón, sobra el escombro entre la ermita de la Virgen del Rosario y la pared sur de la Seccional 11 de Policía. Montículo originado en el levantamiento del canto rodado por las raíces del palo borracho, fue "creciendo" en superficie por vidrios, cartones y basura que "trabajadores municipales" no terminaron de cargar y llevar donde corresponde porque, según se leyó en respuesta por Whatsapp, la lluvia los corrió. Esto fue el 8 de Setiembre...

Lo que no quedó claro en el mensaje es después de qué lluvia finalizarían el trabajo para finalmente erradicar el foco infeccioso que el mismo municipio creó.

Invito al Sr. Emilio Jatón o a Carlos Suárez y a Franco Ponce de León, que se apersonen y constaten el resultado de las Ordenanzas que emanan desde el Concejo.

A la desidia que se ha adueñado de la escena natural, se le suman colchones de dos plazas con cobijas. Eso sí, quien los utiliza, tiene ropero sin puertas sobre la losa del habitáculo detrás de la Virgen.

Con la policía ahí cerquita, vaya si está tranquilo de que no le roben sus pertenencias.