El PJ retoma la campaña realizando actos

El presidente Alberto Fernández encabezará un acto por el Día de la Lealtad Peronista el mismo domingo 17 de octubre, un día antes de la movilización que realizará la CGT para conmemorar esa jornada.

Se prevé que Alberto Fernández será el único orador y aún no se confirmó dónde se realizará el acto, supo Noticias Argentinas.

"Se está organizando un encuentro de todos los peronistas para el domingo 17 de octubre. La convocatoria es para todos los diputados, intendentes, concejales, legisladores y dirigentes gremiales", confirmó este lunes el titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, en declaraciones radiales.

Al día siguiente, se llevará a cabo la movilización que convocó la conducción de la CGT por el Día de la Lealtad, que desde un principio la organizó para el lunes 18 en el Monumento al Trabajo, ubicado en el bajo porteño.

La marcha sindical será bajo las consignas "desarrollo, trabajo y producción" y servirá para manifestar respaldo al Gobierno en medio de la campaña de cara a los comicios de noviembre, luego del duro revés electoral de las PASO.

La movilización contará no sólo con los sindicatos de la conducción cegetista, sino también con los Camioneros y el resto de los gremios alineados con el moyanismo, ya que la central está en pleno proceso de reunificación de cara a su renovación de autoridades del 11 de noviembre.

Se espera que también se plieguen a la marcha las organizaciones sociales "cayetanas", CTEP, Somos Barrios de Pie y la CCC.

Precisamente, esas organizaciones sociales harán este jueves a las 15:00 su propio acto en la cancha de Nueva Chicago, adonde fue invitado Alberto Fernández para el discurso de cierre.

Los movimientos sociales que respaldan al mandatario y se encuentran en un momento de tensión con el kirchnerismo, ratificarán su apoyo a Fernández y llamarán a votar por el Frente de Todos con el objetivo de revertir el resultado adverso de las PASO.

Trascendió que las agrupaciones se están moviendo en los barrios para convencer a los que no fueron a votar el 12 de septiembre. .

Este acto se iba a hacer el sábado pasado, pero un sector de la tribuna del estadio de Ferrocarril Oeste cedió en los días previos, lo cual obligó a cambiar la fecha y el recinto.

Axel cargó contra Macri

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra la oposición, a la que tildó de "incoherente" y "oportunista", y consideró que el ex presidente Mauricio Macri está "pidiendo la pelota" para volver a la escena.

Para el gobernador, la coalición opositora hizo uso de la pandemia como "botón de reset" y, en la misma línea, aseguró que Macri está "pidiendo la pelota" para su regreso.

"Cuando hay que abrir quieren cerrar, cuando hay que cerrar quieren abrir", se quejó en diálogo con Antonio Llorente para AM 990 con respecto a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.

"He visto referentes económicos del macrismo comparar la situación de hoy con el final del gobierno de Macri, diciendo que estamos peor, como si no hubiera habido una pandemia", sostuvo el ex ministro de Economía.

Y añadió: "El macrismo está al acecho para sacar ventaja y Macri volvió a decir que está alentando porque quiere entrar".

Kicillof aseguró que en diciembre de 2019 asumió a la provincia ante una situación "jodida" en lo productivo y que, producto a la llegada de la pandemia, debió "ponerse en emergencia".

Además, sostuvo que participó de la vuelta del público a las cancha en el Estadio Único y afirmó que "se respetó" el aforo a diferencia de otros estadios.

Con respecto a la nueva disposición del Ministerio de Salud Nacional que autoriza el no uso del barbijo al aire libre y sin la presencia de aglomerados urbanos, el dirigente del Frente de Todos manifestó que la frase que define la medida es "el barbijo en el bolsillo, para tenerlo a la mano".

Máximo criticó a Vidal

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sostuvo que "es una pena" que la candidata a diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal "esté más preocupada por quedarse con la presidencia de la Cámara que por sumar leyes para la gente" y sostuvo que los dirigentes de la oposición "se engolosinan rápido".

El referente del Frente de Todos cuestionó la intención de la alianza opositora de disputarle la presidencia de la Cámara de Diputados al oficialismo, al tiempo que apuntó contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por su reciente viaje a los Estados Unidos en el marco de las negociaciones con el FMI.

"Hay un apuro en ellos, una suerte de que se engolosinan rápido, pero a mí no me sorprende, era esperable", consideró Kirchner en declaraciones radiales, al evaluar el rol de Juntos por el Cambio en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, luego de su triunfo en las PASO.

En este sentido, el diputado expresó que "es una pena que la primera candidata a diputada nacional en la Ciudad esté más preocupada por quedarse con la presidencia de la Cámara que por sumar leyes para la gente" y remarcó: "Ante el resultado de las PASO, la primera idea que tuvo Vidal es ir por la presidencia de la Cámara".

"Les interesa muy poco lo que le pasa a la sociedad. Entran en estas cuestiones de ponerse en maleva, ante una situación donde la sociedad está sufriendo", continuó el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, Kirchner apuntó a Rodríguez Larreta al afirmar que intentará completar "la trilogía de jefes de Gobierno que han intentado ser presidentes", junto a Fernando de la Rúa y Mauricio Macri al tiempo que consideró a los tres como "más de lo mismo" y cuestionó el rol del mandatario porteño ante la deuda con el FMI.

Al respecto, señaló que "el año que viene hay que pagar un vencimiento de 18.000 millones de dólares", y subrayó que "Rodríguez Larreta, que viajó a Estados Unidos, decía que iba a venir con una solución y no vino".

"Ningún integrante de Cambiemos cuando era gobierno levantó la voz ante el préstamo con el FMI y hoy ponen cara de yo no fui, pero tiene la firma de todos ellos y no han dado ni una mínima opinión", agregó el jefe de la bancada oficialista de la Cámara baja.

En la misma línea, agregó: "Macri se desligó de la administración del Estado para remontar una elección. Tenía que cuidar las reservas del pueblo argentino y las dilapidó para tratar de ganar".

Al respecto, sostuvo que es importante que el FMI "haya aprendido de los fracasos" argentinos y que busque negociar el pago de la deuda con la actual gestión del presidente Alberto Fernández.