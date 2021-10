https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.10.2021 - Última actualización - 16:32

16:30

El presidente del bloque del Frente de Todos cuestionó a los integrantes de Juntos por el Cambio, que no dieron quórum para debatir la Ley de Etiquetado Frontal.

Tras la caía de la sesión Máximo Kirchner le pidió a la oposición que tenga "paciencia" ya que "faltan dos años para 2023" El presidente del bloque del Frente de Todos cuestionó a los integrantes de Juntos por el Cambio, que no dieron quórum para debatir la Ley de Etiquetado Frontal. El presidente del bloque del Frente de Todos cuestionó a los integrantes de Juntos por el Cambio, que no dieron quórum para debatir la Ley de Etiquetado Frontal.

Caída la sesión en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó a Juntos por el Cambio por querer "extorsionar" al oficialismo "imponiendo un pliego de condiciones" a cambio de dar quórum, y le pidió que tenga "paciencia" ya que "faltan dos años para 2023".

"Lo que nos sucedió hace un ratito es que para sentarse imponían un pliego de condiciones donde por ejemplo querían tratar la ley de boleta única. Resulta que son los mismos que nos pedían no tratar cuestiones electorales en medio de una elección pero ahora nos caen con la boleta única, incluso ante un resultado electoral que les fue favorable", relató el líder de La Cámpora.

"Cumplimos como bloque, no operamos en los medios, incluso no querían tratar de temas si no era de manera presencial, pero hoy que tenemos cuatro temas que no los irritan, o por lo menos eso parece, y no aparecen. Y se enojan y nos quieren empujar y extorsionar. Deben tener paciencia, faltan dos años para el 2023", agregó Kirchner.

Juntos por el Cambio había anunciado que no iba a colaborar con el Frente de Todos en el quórum por la negativa oficialista a agregar en el temario la ley de promoción ovina y la ley de emergencia educativa. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el interbloque opositor propuso al oficialismo incorporar la ley ovina al orden del día como condición para dar quórum, pero el Frente de Todos no aceptó y denunció una "extorsión".

Finalmente se sentaron 122 diputados en las bancas, quedando a siete legisladores del quórum, por lo que la sesión fracasó. "Nuestro bloque lo habló mucho con las organizaciones de etiquetados. Acordamos no traer más temas para no entrar en rispideces, nos cuidamos de no traer más temas, de no provocar a nadie, de no ser chabacanos", explicó el jefe de la bancada oficialista. .

"Había cuatro temas para sesionar y ninguno para contrabandearles un temita como hacen ellos. Ellos querían tratar temas que no tenían siquiera despacho de comisión", dijo, y añadió: "Así hacen política, así hacen las cosas. La regla de dar quórum es válida, y los felicito, pero digan la verdad por lo que lo hacen. Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron este país".

Según el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde Juntos por el Cambio "intentaron operar que por la asunción del gobernador de Tucumán (Juan) Manzur (como jefe de Gabinete" no se iba a tratar este tema, pero hoy los diputados de Tucumán y de Jujuy están, ellos no". "Han vuelto a comportarse como siempre fueron. Cuando les toco gobierno buscaron suprimir a los que pensaban diferentes. No soportan la democracia a veces", fustigó.