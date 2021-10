https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Taxistas indican que tienen retrasos de hasta 90 días para recibir los permisos. Hay unos 120 autos "parados" por la falta de la autorización. Actualmente hay unas 1.200 licencias habilitadas para el traslado de pasajeros.

En la ciudad de Santa Fe Entre habilitaciones demoradas y la inseguridad, cada vez hay menos taxis

En la noche santafesina conseguir un taxi o remís está cada vez más complicado. A la inseguridad latente se le sumaron las complicaciones administrativas que trajo la pandemia para agilizar el expendio de licencias de conducir y habilitaciones para el servicio de traslado de pasajeros.

Fabián Benítez, referente de taxistas de la ciudad de Santa Fe, comentó a El Litoral que "la Municipalidad está trabando las habilitaciones correspondientes y están renovando a 30 o 60 días y en algunos casos a 90 días. En la Sociedad Radio Taxi hay unos 125 autos que están parados y en remises la situación es similar".

Además de las demoras en las gestiones para recibir la habilitación correspondiente, la pandemia aparejó complicaciones para renovación de licencias de conducir, "hay chóferes con el carnet vencido y no pueden sacar turnos. La mayoría no tiene turnos y algunos lo tienen vencidos hace ya un año", mencionó el taxista y agregó que "en mi caso renovaba el carnet cada año en septiembre. El del año pasado lo pude renovar recién en enero, y ahora en enero lo tengo que renovar de nuevo y ya lo estoy pidiendo y no lo consigo", mencionó el taxista, y a su vez se esperanzó en que con la apertura de más centros de expendio de licencias de conducir como la de la Estación Belgrano, los turnos se van a agilizar.

Según supo este medio, actualmente hay unas 1.200 licencias habilitadas para el traslado de pasajeros, entre taxis y remises. A su vez, el trámite para la solicitud de renovación para la habilitación se realiza de forma digital, donde se corrobora que el auto no tenga deudas. Desde el municipio destacaron que las demoras no superan los 7 días hábiles, y que en caso de demoras es porque quedan deudas de patentes o multas, y que el registro virtual se habilita 30 días antes de que venza el certificado para adjuntar los documentos requeridos.

Noches complicadas

Durante la noche la baja de la presencia de tacheros y remiseros se evidencia aún más, sobre todo por los hechos delictivos que sufren los propios trabajadores: "Con la inseguridad durante la noche hay patrones que no quieren poner chóferes", sostuvo Benítez, quien presta servicios a bordo de su móvil durante la noche.

"Los que trabajamos de noche no damos abasto, algunos dueños tienen 3 o 4 autos, pero solo están pudiendo trabajar con uno, porque al resto les faltan habilitaciones. Cada vez se suman más autos que quedan parados". En algunas zonas de la ciudad los taxistas y remiseros prefieren ya no ingresar por las altas posibilidades de ser víctimas de un asalto. "Está complicada la noche y hay zonas en las que directamente no entramos", lamentó Benítez.

Prórrogas de habilitación

En agosto de este año se dio a conocer que los vehículos destinados al uso como taxi, remis o transporte escolar y están próximos a cumplir los 10 años de antigüedad (o estén haciendo uso de las prórrogas otorgadas excepcionalmente), deben completar el formulario de "adhesión a los beneficios de la ordenanza 12.755". Así logran obtener un nuevo plazo para renovar la unidad y expresan su voluntad para el cumplimiento de los requisitos.

Para la adhesión a estos beneficios es requisito obligatorio la presentación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de cada unidad. De esta manera más allá de la extensión de los tiempos por la situación antes mencionada, se asegura el correcto estado de mantenimiento de la unidad.

Cuadro de extensión en las renovaciones:

Para los vehículos año 2010 el plazo de vencimiento para la renovación de la unidad se extendió hasta el 30 de junio del 2022, debiéndose adherirse antes del 31 de diciembre del 2021. El modelo mínimo a incorporar será 2014 si es taxi y 2016 si es remis.

Para los vehículos año 2011 el plazo de vencimiento para la renovación de la unidad se extendió hasta el 31 de marzo del 2023, debiéndose adherirse antes del 15 de junio del 2022. El modelo mínimo a incorporar será 2015 si es taxi y 2017 si es remis.

Para los vehículos año 2012 el plazo de vencimiento para la renovación de la unidad se extendió hasta el 30 de junio del 2023, debiéndose adherirse antes del 15 de junio del 2023. El modelo mínimo a incorporar será 2015 si es taxi y 2017 si es remis.

En el caso de los transportes escolares cuya antigüedad máxima se alcanzó en diciembre del 2020, se extendió el plazo de habilitación y circulación hasta junio del 2022. Prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2022 los plazos administrativos.