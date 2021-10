https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gran avance

Rafaela reportó que ya no tiene internados por Covid

Luego del parte epidemiológico del martes 5 que no indicó nuevos casos de coronavirus, este miércoles se le dio el alta al último internado en el Hospital Jaime Ferré.

Las consecuencias de la vacunación en gran parte de la población se vienen reflejando todos los días en los reportes epidemiológicos de coronavirus. En esta ocasión, el parte oficial del día martes en la ciudad de Rafaela indicó que no se registraron nuevos casos positivos de Covid. La noticia positiva no fue solo esa, sino que este miércoles también se agregó desde el Hospital Doctor Jaime Ferré de dicha ciudad del departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe que ya no hay pacientes internados por coronavirus. En el reporte diario del martes se había comunicado que solo una persona se encontraba dentro de este centro de salud, el cual ya fue dado de alta. Foto: Municipalidad de Rafaela. Actualmente, Rafaela posee 9 casos activos y 29 personas realizando el aislamiento preventivo. El acumulado desde marzo de 2020 es de 14.779, mientras que los fallecidos se mantienen en 320. Foto: Municipalidad de Rafaela. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

