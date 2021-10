https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.10.2021 - Última actualización - 11:14

11:06

Situación alarmante

Iturraspe: por falta de sangre un trabajador tuvo que donar para un paciente

Mariano Figueroa, representante de la Comunidad del hospital, advirtió que no se puede trabajar de esa manera: “Si hay un accidente numeroso no hay sangre” para salvar la vida de los involucrados.

Desde el nosocomio se encuentran muy preocupados porque se están viviendo situaciones extremas por la falta de sangre. Mariano Figueroa, representante de la Comunidad Nuevo Iturraspe contó que “no hay nada de sangre a tal punto que hubo un herido de arma de fuego y donó un Técnico de Hemoterapia para salvarle la vida, llegamos a ese nivel de necesidad y de urgencia donde la gente del hospital que tiene dar sangre”. Foto: Guillermo Di Salvatore Desde el hospital se hizo rápidamente una campaña y no es lo conveniente, explicó Figueroa. Actualmente el Iturraspe ha dejado de ser un hospital referencial del covid, dónde estaba ocupado por pacientes con coronavirus, “ahora vuelven los accidentes de tránsito, los baleados, las riñas estamos necesitando sangre, tenemos otra vez el hospital ocupado totalmente pero no con pacientes covid”, remarcó el representante de la Comunidad Nuevo Iturraspe. Es imperioso que haya una política de donación de sangre “no puede ser que estemos en esta situación, tenemos que pensar que si acá hay un accidente de numerosos vehículos o de un transporte, no tenemos sangre para hacer frente a la situación”, sostuvo Figueroa.

