Miércoles 06.10.2021

11:07

No fue incluido en el presupuesto nacional

Puente Santa Fe - Santo Tomé: sorpresa y promesa de nuevas gestiones

La provincia venía planteando su incorporación al proyecto de gastos y recursos de 2022. Pero la obra no apareció en las planillas. El testimonio de la ministra Frana y del Senador Nacional Mirabella.

Actualmente, el puente carretero es la única vía transitable que une las ciudades de Santo Tomé con Santa Fe.



Actualmente, el puente carretero es la única vía transitable que une las ciudades de Santo Tomé con Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral

Por Ivana Fux SEGUIR Para sorpresa de muchos, las partidas para licitar la construcción de un nuevo puente entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé no están contempladas en el presupuesto nacional 2022. El oficialismo provincial había hecho gestiones para que se incluyesen y tenía confianza plena de que el planteo iba a ser considerado. Pero el proyecto de gastos y recursos, que llegó al Congreso en plena tormenta política, lo excluyó. El envío del mensaje al parlamento fue en la misma semana en la que quedaron fuera del equipo del presidente, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Para nosotros también fue una sorpresa que el puente no apareciera en el presupuesto", admitió la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, ante la consulta de El Litoral. "Veníamos trabajando para que se incluyese; tuvimos numerosas reuniones con gente de Vialidad Nacional, y teníamos todo lo necesario y el compromiso para que fuese incluido en el presupuesto. Cuando se presentó el proyecto, revisamos las planillas y vimos que no estaba la obra; fue así que retomamos las conversaciones y gestiones con nuestros legisladores nacionales para corregir esa situación. La decisión del gobernador para que sea incluido está firme", contó. De hecho, este martes fue el propio Omar Perotti quien reveló que se harían nuevas tratativas para intentar subsanar el hecho. Consultada sobre la razón que habría motivado la exclusión de la obra pese a todo el trabajo previo que se venía realizando, Frana imaginó un error involuntario. "A veces pasan cuestiones de cortes y pegues; no vemos una intencionalidad porque la verdad es que si tenemos en cuenta la inversión de Vialidad Nacional, Santa Fe es una de las más favorecidas, así que no podemos hablar de que la Nación le esté dando la espalda a la provincia. Todo lo contrario", comentó. Tenés que leer Puente Santa Fe - Santo Tomé: piden su inclusión en el presupuesto 2022 Gestiones Por su parte, y consultado también por El Litoral, el senador nacional justicialista, Roberto Mirabella, confirmó que ya se ha hablado con el gobernador y con el resto de los legisladores nacionales por Santa Fe para que la obra sea incluida. "Estamos convencidos de que la vamos a incorporar y de que va a estar; estamos haciendo todas las gestiones. Tenemos un esquema, incluso, de cómo agregarla en las planillas anexas al presupuesto que se discuten cuando el tema ya está en el Congreso. Vamos a hacer todas las gestiones para que el nuevo puente esté presupuestado", insistió. Mirabella aclaró que por su magnitud, se trata de una obra "plurianual", cuyo presupuesto se estima en unos "17 mil millones de pesos". Destacó que el proyecto ejecutivo está terminado y "todo lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico está listo como para llamar a licitación". Según detalló, el futuro presupuesto debería incluir el inicio y realización del primer tramo de la obra, aproximadamente el 10% de los trabajos. Su inclusión permitiría arrancar con el proceso para el llamado a licitación. "Al tratarte de un puente – acotó Frana-, se hace la licitación por toda la obra. Pero la provincia sí puede hacer una serie de obras complementarias. por ejemplo, para la liberación de la traza. En otros casos, hay que hacer expropiaciones, pero no se puede avanzar con todo eso, si la Nación no incluye el tema en el presupuesto". Según estimó, si se presupuesta y licita, el eventual inicio de las obras estaría previsto "para fines del año que viene". "Planillas" Consultado sobre las causas por las que la obra habría sido excluida, Mirabella planteó que suele haber "una planilla A que envía el Poder Ejecutivo; y una planilla B que prevé aportes extraordinarios y cuya afectación se termina definiendo en el debate en el Congreso. Eso pasa también con el presupuesto universitario", ejemplificó. "Hay una serie de planillas anexas que incluyen obras públicas importantes y esto es lo que vamos a discutir. Las partidas se incluirán cuando se elabore el correspondiente despacho de comisión. Esto ya se habló, incluso, con Vialidad nacional porque no hacemos nada traído de los pelos. Tenemos que discutir qué monto asignamos para 2022 y para 2023, y luego se incorpora", concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

