Flor Vigna confirmó su romance con Luciano Castro

Miércoles 06.10.2021 - Última actualización - 11:58

11:49

La ex Bailando se sinceró sobre su relación con el galán, luego de que fueran vistos a los besos en un gimnasio de zona norte.

Tras su separación de Sabrina Rojas y luego de que la modelo y actriz se mostrara en público con El Tucu López, Luciano Castro comenzó también a rehacer su vida. En los últimos días lo vieron a los besos en un gimnasio con Flor Vigna y, lejos de buscar negar la información, fue la propia bailarina quien confirmó el romance.

“Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo”, aseguró la ex Bailando y detalló cuánto tiempo mantuvieron su relación en secreto. “Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, agregó a través de un mensaje que le envió al panelista de Nosotros a la mañana Ariel Wolman. Los rumores de romance habían comenzado el martes luego de que en Los ángeles de la mañana mostraran una imagen de los actores bajando de la camioneta de él e ingresando juntos al gimnasio de zona norte al que ambos asisten.

Por su parte, le dedicó románticas palabras a su flamante nuevo novio. “Lo quiero mucho y me hace muy bien”, aseguró Flor sobre sus sentimientos con el actor con quien logró comenzar su relación dentro de un extremo bajo perfil.

Según habían contado en el ciclo de Ángel de Brito, el ex Jugate Conmigo comenzó a asistir al establecimiento en el que habría conocido a Vigna una vez ya separado de Sabrina Rojas, mamá de sus hijos Fausto y Esperanza. Es que hasta ese momento él se ejercitaba en un gimnasio que habían montado en una de las habitaciones de su hogar.

Al ser consultada sobre el reciente romance de su ex, Sabrina Rojas -que comparte elenco en la obra Desnudos con quien fuera su marido-, se mostró despreocupada. “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, dijo en LAM.

Hace unos días, en diálogo con Implacables, el ex de Jimena Barón, Tucu López, había hablado de su relación con Rojas: “Estamos cada vez más consolidados. Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”. Además, contó que aún no conoce a los hijos de ella. Castro, en tanto, había contado su reacción al ver las imágenes de su ex esposa con su pareja:

“Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el ex marido de la actriz y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

Por caso, hasta el momento, Luciano Castro no se expresó públicamente sobre su relación con Flor Vigna. El actor es reacio a hablar de su vida privada, incluso aseguró que cuando se supo de su separación en los medios, ellos ya se habían distanciado hacia rato. Es por eso que no tuvieron reparos en hablar al respecto. De la misma forma que tampoco les molesta mostrarse con sus respectivas nuevas parejas.