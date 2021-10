Hackeo masivo a Twitch: revelaron los millonarios ingresos de Ibai, El Rubius, The Grefg y Auronplay

Twitch, la plataforma de Amazon para realizar transmisiones en vivo, sufrió un ataque informático seguido por una enorme filtración de datos, que incluyó contraseñas, el código fuente y hasta la información de los pagos millonarios realizados desde 2019 a los distintos streamers, entre ellos Ibai, El Rubius, The Grefg y Auronplay.

Según el archivo filtrado, que tiene unos 125 GB y fue publicado en uno de los foros de 4chan, Auronplay lleva registrado unos 3.053.341,54 dólares desde agosto de 2019 a octubre de 2021, lo que lo ubica en el puesto 9 dentro de los streamers que más ganancias han recibido. Ibai Llanos, en tanto, se encuentra en la posición 18, con unos ingresos de 2,31 millones de dólares, según una serie de capturas de pantalla publicadas por la cuenta @KnowSomething en Twitter, basado en las filtraciones de Twitch.

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4

Por su parte, creadores como El Rubius tuvieron una ganancia de 1,76 millones de dólares en los últimos dos años, mientras que TheGrefg tuvo unos ingresos de 1.286.765 dólares durante el mismo período. Estas serían cifras brutas, en las que no se toman en cuenta los impuestos. Se desconoce, además, si las cifras filtradas son los valores totales sin comisión que la compañía abona a las principales figuras de la plataforma.

Mediante el ataque informático también se filtró el código fuente de la plataforma, las herramientas internas y los programas clientes para teléfonos móviles, computadoras de escritorio y consolas de videojuegos. Entre muchas de las herramientas de uso interno, se descubrió un proyecto identificado como “Grabbed Vapor”, un desarrollo que anticipa un posible competidor de la tienda de videojuegos Steam.

Los autores del ataque, según un reporte de Video Games Chronicle, aseguraron que esta filtración, planificada para fomentar la disrupción y competencia en el segmento de los servicios de transmisión en vivo, es solo una parte de toda la información que tienen en su poder. “La comunidad es un asqueroso pozo negro tóxico”, agregaron los responsables del hackeo.

Amazon, por el momento, no confirmó el ataque ni se refirió sobre los archivos y datos expuestos. Sí lo hizo Twitch, desde su cuenta oficial en Twitter. "Podemos confirmar que se ha producido una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible. Gracias por soportarnos", publicó.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.