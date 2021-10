Texas: murió un nene de 3 años que se infectó con la "ameba come - cerebros" en un parque acuático público

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.10.2021 - Última actualización - 15:30

Posteriores controles determinaron que la ameba N. fowleri estaba presente en el agua del Don Misenhimer Park, de la localidad de Arlington, en Texas. El alcalde, Jim Ross, reconoció la falta de mantenimiento de las instalaciones y se disculpó, pero la familia de la víctima iniciará acciones legales.

Una familia de Texas está demandando a la ciudad de Arlington luego de que su hijo de tres años muriera a causa de una ameba devoradora de cerebros que probablemente contrajo después de jugar en una plataforma de chapoteo pública. Bakari Williams, quien fue identificado por sus padres en CBS Austin, fue hospitalizado con el raro parásito el 5 de septiembre, luego de una visita a la plataforma de salpicaduras en Don Misenhimer Park. Murió en un hospital seis días después.

Los funcionarios de salud del condado analizaron el agua en dos lugares después de enterarse de que Bakari estaba enfermo: la casa de su familia y la plataforma de chapoteo en el parque Don Misenhimer. Determinaron que la ameba N. fowleri, el nombre formal de la ameba devoradora de cerebros, estaba presente en el agua en la plataforma de salpicaduras y era la causa probable de su exposición. "Creo que la evidencia probará al 100% que los actos u omisiones por parte de la ciudad de Arlington fueron negligencia de líneas brillantes", le dijo a People el abogado de la familia, Stephen Stewart. "El estado exige que si tiene una plataforma de entretenimiento pública, como la del parque Don Misenhimer, debe probar el agua. Debe asegurarse de que el agua en estas diversiones públicas sea segura para que los niños y los niños pequeños puedan participar. "

Arlington cerró la plataforma de salpicaduras Don Misenhimer después de enterarse de la enfermedad del niño y desde entonces ha cerrado todas las plataformas de salpicaduras de la ciudad hasta fin de año "por precaución". La ciudad admitió que no habían mantenido adecuadamente las plataformas contra salpicaduras y que el personal del departamento de parques y recreación no siempre registraba o realizaba las pruebas diarias requeridas de calidad del agua. Los registros "no siempre mostraban la cantidad de químico desinfectante que se agregaba manualmente al sistema de agua de la plataforma de salpicaduras", dijo la ciudad, y a menudo no se confirmó que estuvieran correctamente clorados.

"Lamentablemente, debido a las fallas de la ciudad para probar, clorar y tratar adecuadamente el agua de diversión de la plataforma de salpicaduras, esta ameba de Naegleria fowleri pudo desarrollarse, lo que lamentablemente llevó a la meningoencefalitis amebiana primaria que terminó matando al pobre Bakari Williams, bendito sea su corazón ", dijo Stewart. Continuó: "Si hay alguien en la tierra que sea inocente, es él y su mamá". Más que nada, Stewart dijo que los padres de Bakari, Kayla Mitchell y Tariq Williams, quieren crear conciencia sobre la letalidad de la ameba N. fowleri y los riesgos que representan los parques acuáticos públicos si no se tratan adecuadamente.

"Esta ameba devoradora de cerebros es real. Los padres de Bakari Williams pueden testificar absolutamente de eso", dijo Stewart. "Es mortal. Sé que no sucede muy a menudo, y eso es algo bueno. Pero cuando ocurre, la mayoría de las veces es de naturaleza mortal". En una entrevista con CBS Austin, Tariq describió a su hijo pequeño como "un niño cariñoso, enérgico, apasionado, dulce, hermoso e inocente". "No merecía morir de esta manera", dijo.

Debido a la supuesta negligencia de la ciudad, la familia de Bakari busca más de $ 1 millón, según Stewart. El alcalde de Arlington, Jim Ross, habló con la familia y se disculpó, según Fox 4 . "Esto es malo. Nada es peor que la pérdida de un hijo", dijo Ross al medio. "Pero me criaron para poseerlo".