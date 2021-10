Messi estará en la tapa de la revista France Football

La prestigiosa revista France Football, que entrega anualmente el Balón de Oro al mejor futbolista del continente europeo (y del mundo), tendrá en su edición de octubre que saldrá a la venta el próximo sábado a Lionel Messi en su portada, con la frase "no me equivoqué" como título de una extensa nota que se extenderá en sus páginas interiores a propósito de su reciente llegada a París Saint Germain.

Le entrega del preciado Balón de Oro se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre próximo y Messi viene de obtenerlo en la última entrega de 2019 (en 2020 no se realizó por la pandemia de coronavirus), por lo que de volver a ganarlo lo hará por séptima vez, engrandeciendo aun más ese registro no alcanzado por ningún otro futbolista en la historia.

"Je ne me suis pas trompé" es el epígrafe de una foto en la que aparece Messi en la tapa de France Football luciendo una campera de PSG con el anuncio de "entrevista exclusiva".

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB