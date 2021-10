https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 07.10.2021 - Última actualización - 1:09

1:07

Copa de la Superliga 2020

Un año y medio después, Atlético Tucumán obtuvo los puntos del partido en el que River no se presentó

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por perdido el partido al “Millonario”, que no asistió con la justificación de no exponerse al coronavirus, momentos antes del comienzo de la cuarentena en Argentina.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Copa de la Superliga 2020 Un año y medio después, Atlético Tucumán obtuvo los puntos del partido en el que River no se presentó El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por perdido el partido al “Millonario”, que no asistió con la justificación de no exponerse al coronavirus, momentos antes del comienzo de la cuarentena en Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por perdido el partido al “Millonario”, que no asistió con la justificación de no exponerse al coronavirus, momentos antes del comienzo de la cuarentena en Argentina.

El Tribunal de Disciplina de la AFA hizo lugar al pedido de Atlético Tucumán y le dio por perdido a River el partido del 14 de marzo de 2020, por la Copa de la Superliga, en el que el plantel del "Millonario" decidió no presentarse en medio del avance de la propagación del coronavirus en la Argentina. "Este miércoles 6 de octubre de 2021, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó su fallo respecto al partido que Atlético Tucumán no pudo disputar con River Plate el pasado 14 de marzo de 2020, debido a que el primer equipo del club Millonario decidió unilateralmente no presentarse al encuentro válido por la fecha 1 de la Copa de la Superliga de ese año", anunció Atlético Tucumán en un comunicado. Además, añadió que "desde la casa madre del fútbol argentino en el boletín 5191, se determinó que aquel partido (el único que no se disputó de la fecha inaugural del mencionado certamen), será registrado como triunfo del equipo Decano por 1 a 0". “Cabe recordar que en dicha jornada, tanto nuestro primer representativo como el cuarteto arbitral, encabezado por Germán Delfino, se presentaron en el horario establecido para el cotejo programado en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, sin poder ingresar al recinto ya que se encontraba cerrado", continuó el escrito del "Decano". En tanto, cerró: "De esa forma, Atlético Tucumán suma tres puntos más en su cosecha de aquel año, lo que repercute de manera directa en la tabla de promedios que determinará los descensos en diciembre de 2022, y en la tabla general que determinará el premio económico que corresponde a cada club según su ubicación". Tras la decisión del plantel de River, una escribana compareció en el Monumental y certificó que el estadio "Monumental" estaba cerrado, por lo que labró el acta correspondiente y luego el caso pasó al Tribunal de Disciplina de AFA, cuyó fallo se demoró más de un año y medio. Con información de NA. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: