Google quiere usar inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de los semáforos

La contaminación provocada por la emanación de gases de los autos es uno de los focos a combatir a la hora de la conservación del medio ambiente en todo el mundo. Atendiendo a esta problemática, desde Google plantearon una posible solución. Al menos para reducir la contaminación.

Se trata del uso de la inteligencia artificial para optimizar los semáforos, hecho que puede sonar chocante en primera instancia ya que la empresa de Mountain View parece tener acceso a absolutamente toda la información.

Sin embargo, tras la prueba de este sistema en cuatro puntos de Israel, se redujo el consumo de combustible y los retrasos en el tráfico entre un 10% y un 20%.

Se tiene planificado continuar con las pruebas del software en Río de Janeiro, según informaron desde la empresa este miércoles.

Google cut fuel use and traffic delays at four locations in Israel by using AI to optimize signal lights. The traffic lights project is among new initiatives by Google to combat climate change https://t.co/SgStdeLLEU pic.twitter.com/mYv6o6c4KP