Desde el gremio reclaman el pago total del salario de septiembre. Hasta el miércoles no se habían girado la totalidad de los subsidios.

Medida de fuerza La ciudad de Santa Fe sigue sin colectivos y se podría extender el paro Desde el gremio reclaman el pago total del salario de septiembre. Hasta el miércoles no se habían girado la totalidad de los subsidios.

Tal y como lo anunció El Litoral, se mantiene vigente un paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe.

Desde la medianoche, en la capital de la provincia no circulan las unidades del transporte urbano, hecho que se hizo notar en el tránsito de la primera mañana.

Por lo que pudo saber El Litoral, hasta el miércoles no habían girado la totalidad de los subsidios, motivo por el cual las empresas no podrían completar el pago de los haberes. De no producirse novedades al respecto, el servicio quedaría paralizado todo el fin de semana.

La medida de fuerza lanzada por el gremio de los colectiveros afecta los servicios de las empresas Recreo Autobuses (líneas 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, Recreo e Intercountries) y Ersa Urbano (líneas 1, 2, 3, 9 y 15).

En un comunicado emitido el jueves por la tarde, se indicó que la retención de tareas se realizará “hasta que se complete el 100% del salario de los trabajadores”.