https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 07.10.2021 - Última actualización - 9:38

9:33

El periodista luchaba contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por su pareja, Yanina Passarello

Tenía 43 años Conmoción por la muerte de Matías Attem, ex participante de Cuestión de peso y Despedida de solteros El periodista luchaba contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por su pareja, Yanina Passarello

En la tarde del miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Matías Attem. El periodista oriundo de Tres Arroyos estaba casado con Yanina Passarello, quien fuera su compañera en los realities Despedida de solteros y Cuestión de peso, y eran padres de Moro.

El periodista nacido en Tres Arroyos tenía una larga trayectoria en los medios, con pasos por Telefe, El Trece, Canal 26, Radio Cadena Uno, Argentinísima Satelital y El Canal de la Música. Actualmente se desempeñaba como movilero en A la mesa contentos, por Unife TV.

En su cuenta de Instagram, Matías daba crédito a su amplio recorrido en los medios de comunicación, con fotos con artistas, cantantes y diversos personajes del espectáculo y el deporte. Allí se lo puede ver junto a Charly García, Carlitos Balá, Juan María Traverso, Abel Pintos o El Potro Rodrigo, entre tantos otros.

Las instantáneas remitían a diferentes instancias. En algunas, se lo ve trabajando, en otras como simple admirador que se acerca a pedir una foto. En la red social, también dejaba en claro su amor al oficio, compartiendo cada uno de sus trabajos o simplemente mostrando su pasión por los diferentes medios en los que le tocó trabajar: “Amo la radio y es imposible imaginarme un mundo en el que no pueda escucharla y hacerla”, vale como ejemplo.

Su último posteo fue el pasado 16 de agosto, junto a su esposa y su hijo: “Son lo más importante en mi vida. Los amo con todo mi corazón”, escribió el periodista. “Siempre vamos a estar apoyándote y lo sabés. Moro te ama y yo también”, replicó su esposa. Durante la tarde, y a medida que trascendió la noticia del fallecimiento, el posteo se llenó de mensajes de sus seguidores, que se acercaron para dar el pésame de manera virtual.

Días atrás, el 1º de octubre, Yanina fijó un posteo en su cuenta de Twitter: “Te amo con toda mi alma amor de mi vida, para siempre Matías Attem. Sos el mejor papá del mundo y el ser humano más hermoso que vi en mi vida y eso nunca va a cambiar”, escribió. Esta tarde, al conocerse la noticia, el periodista Guillermo Fierita Catalano le respondió a modo de pésame: “Te mando un abrazo grande. Para mí, era Matías de Tres Arroyos, el primero que me hizo una nota allá por 1997. Siempre con buena onda. Me quedo tranquilo que le dije más de una vez lo mucho que lo valoraba y agradecí”, señaló el ex Versus.

Durante su paso por Despedida de Solteros dejaron una de las escenas más recordadas, cuando Matías saltó una pared del loft para encontrarse con Yanina, quien se había mostrado cerca del participante Damián y provocó la ira del periodista de Tres Arroyos. Sin dudas, Matías y Yanina fueron una de las parejas más polémicas del certamen, y por este episodio fueron expulsados del reality, lo que derivó en un cruce con Carina Zampini, la conductora del ciclo que se emitía por Telefe.

Por entonces, la pareja hizo su descargo con Teleshow, y si bien se consideraron “celosos y posesivos” admitieron que nunca hubo ningún tipo de violencia entre ellos. Con el tiempo, se sumaron a Cuestión de Peso, del que también fueron expulsados luego de una pelea de Yanina con Liz, otra de las participantes.