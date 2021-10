Premio Nobel de Literatura para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah, novelista tanzano basado en Reino Unido, recibió el Nobel de Literatura 2021 "por su comprensión inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes", anunció la Academia Sueca, que otorga el premio, con un valor de 10 millones de coronas suecas (1,14 millones de dólares).

Nacido en Zanzíbar en 1948, Gurnah se instaló en Inglaterra a finales de los años sesenta y es autor de novelas como "Memory of Departure", "Pilgrims Way", "Dottie", "Paradise", "Admiring Silence" o "By the Sea".

Más allá del dinero y el prestigio del premio, el Nobel de literatura genera una gran cantidad de atención para el autor ganador, a menudo estimulando las ventas de libros y presentando a los ganadores menos conocidos a un público internacional más amplio.

Los ganadores anteriores han sido principalmente novelistas como Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez y Toni Morrison, poetas como Pablo Neruda, Joseph Brodsky y Rabindranath Tagore, o dramaturgos como Harold Pinter y Eugene O'Neill.

Pero otros escritores también han ganado por trabajos que incluyen ficción corta, historia, ensayos, biografía o periodismo. Winston Churchill ganó por sus memorias, Bertrand Russell por su filosofía y Bob Dylan por sus letras. El premio del año pasado fue ganado por la poeta estadounidense Louise Gluck.

