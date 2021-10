https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Platense, Racing, Central, Defensa, Tucumán y Colón serán las paradas de supervivencia tatengue en Santa Fe buscando el sueño de la Sudamericana 2022. La Municipalidad habilitó la nueva tribuna: hay 1.190 plateas a estrenar pero se habilitan 595 con el aforo al cincuenta por ciento.

El hincha vuelve este viernes 14.30 contra Platense Seis desafíos para Unión con su gente: ¡El juego del Calamar!

Sobran los motivos para ese cosquilleo que sienten por estas horas los hinchas y socios de Unión de cara al partido de este viernes, a las 14.30, frente a Platense en el estadio 15 de Abril. La vuelta del público tatengue en Santa Fe, el debut del entrenador internacional uruguayo Gustavo Munúa en el banquillo técnico y la inauguración (informal, pero estreno al fin) de las obras en la imponente tribuna sur alta, algo que fue habilitado hace un puñado de horas por la Municipalidad de Santa Fe, hacen el 1-2-3 del podio en tierras rojiblancas. La entidad de López y Planes presentó al municipio un proyecto con 1.190 butacas nuevas, por lo que el aforo quedó a la mitad: 595 asientos, una capacidad global "neta" que supera los 27.000 lugares y la certeza que habrá este viernes 13.500 gargantas para romper la abstinencia de más de 500 días sin cancha.

Unión, que gracias al interinato "Tato" Mosset sacó seis de seis, sueña con el boleto para la Copa Sudamericana 2022: se puso a sólo tres puntos, luego del fracaso de Azconzábal. En el inicio de la post pandemia, el Tate habla en coreano y se pone a tono con la serie que va camino a convertirse en la más vista en la historia de Netflix: "El Juego del Calamar". El inicio de estos seis desafíos reales, tal como ofrece la imaginaria isla, arranca con el "Calamar" y terminan con el clásico ciudadano: 1) Platense; 2) Racing; 3) Rosario Central; 4) Defensa y Justicia; 5) Atlético Tucumán; 6) Colón.

Como ocurrió a lo largo de su historia, Unión necesita hacerse fuerte de local, con el griterío de sus fieles. En el caso de superar estos seis desafíos, el bono para Unión y para Munúa no serán 39 millones de dólares, sino un ticket continental, de ésos que descubrió con Leo Madelón y regaló el "Vasco" sin patear el arco contra el Bahía de Brasil en casa.

¿Cómo será el inicio de "El Juego del Calamar" para el Tate?: en principio, si bien no está la confirmación oficial de parte del internacional Gustavo Munúa como director, con los mismos actores que pisaron el mar ante Aldosivi. Y con el mismo esquema. "Yo adoro el 4-2-3-1 como esquema madre, pero para éso necesito tiempo, que ellos me conozcan y en mi caso conocer a ellos. Nos vamos a ir acomodando a cada necesidad, partido a partido". Por lo visto, abierto y clarito el mensaje del DT. Mucho más terrenal que ese mundo irreal e insoportable de pizarras, imanes, biromes, relato desde el banco y humo/humo/humo a granel. Se terminó la era del "Fútbol Joystick" en Unión. Hay que poner los pies sobre la tierra: este equipo no es River, pero tampoco el peor. Clase media. Si se anima, media alta y copa. Todo depende de Unión. Está a tiempo y tiro de todo. A pesar del tiempo regalado.

Ejercer la localía como el Dios del fútbol manda será determinante. Son seis desafíos en casa para Unión, con la vuelta del público al 15 de Abril con tribuna nueva. Inicia la Era Munúa con lo que está de moda: "El Juego del Calamar". Como en la plataforma de Netflix, habrá muchas personas desesperadas y ahogadas en deudas. Sólo que acá son deudas de fútbol. Se trata de supervivencia, con sangre, sudor y lágrimas. Se trata de vivir y sobrevivir para el Tate. Poder volver a gritar desde "La Bomba", Cándido Pujato, la Redonda o la imponente nueva tribuna sur alta es comprar vida en el inicio de la post pandemia. Es volver a lo simple. A los juegos que entretenían cuando niños. Vuelve Unión. Arranca "El Juego del Calamar" en López y Planes.

La "Muni" habilitó la tribuna nueva

Con la firma del CPN Matías Adrián Schmuth (Secretario de Producción), la Municipalidad de Santa Fe autoriza el uso de 595 butacas nuevas en la tribuna sur alta del estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión, de cara al partido con Platense, este viernes a las 14.30. La apertura del estadio será a las 11.30.

Previamente, con la firma del Arquitecto Germán Dipangracio, Unión había formalizado la presentación en el Colegio de Arquitectos, referida a la estabilidad y habitabilidad del imponente nuevo sector del 15 de Abril.

Con estas 1.190 butacas nuevas, la cancha de Unión supera los 27.000 lugares. Con el aforo al cincuenta por ciento, unos 13.500 socios alentarán contra Platense.