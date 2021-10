Colón espera que Merlos no se equivoque como en diciembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue el juez que impartió justicia en el 2 a 2, con gruesas equivocaciones en contra del equipo de Domínguez, quien reaccionó enérgicamente luego del partido y dijo que "no se puede luchar contra las corporaciones".

"Me da la sensación de que podemos hasta mejorar esta producción. Va a depender de nosotros. No de la cancha ni del arbitraje, que hoy ha sido bastante difícil. Lo que a mí me parece raro es que, a mi criterio, hubo un penal claro en el primer tiempo y ni siquiera lo repitieron. Hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron. Y no lo repitieron. Eso me parece raro. Jugar contra las corporaciones es difícil. Sabemos la reglas de juego, quiénes somos y cómo debemos transitar nuestro camino. No vamos a echar excusas, la gente de afuera a veces no entiende lo que pasa adentro, y las sensaciones que produce". Esto no es de ahora. Lo dijo Eduardo Domínguez cuando se jugaba todavía la Copa Maradona, allá por diciembre, muy cerquita de la fiesta navideña. Colón fue a jugar al Nuevo Gasómetro, contra San Lorenzo y terminó jugando contra el arbitraje lamentable de Andrés Merlos.

Ese partido terminó 2 a 2, con un penal en tiempo de descuento que permitió el empate definitivo. Lo ganaba San Lorenzo con gol de Bruno Pittón, lo dieron vuelta Morelo y el Pulga Rodríguez hasta que el mellizo Oscar Romero convirtió de penal y decretó el empate. En medio de eso hubo un claro penal que el árbitro ignoró y una actuación realmente muy mala de Merlos.

Merlos dirigió a San Lorenzo en trece oportunidades, con nueve victorias, tres empates y una derrota. El episodio más reciente se remonta al 29 de marzo de este año, cuando el equipo de dirigía Diego Dabove venció a Estudiantes por 2-0 con goles de Uvita Fernández y Juan Ramírez.

Después de aquél partido en el Nuevo Gasómetro, Andrés Merlos estuvo parado. Domínguez, que es un hombre muy equilibrado, aplomado y sereno, fue elocuente y manifestó su disconformismo con la actuación del árbitro y por cómo se manejan algunas cuestiones. ¿Apuntó a la TV?, ¿apuntó a Tinelli?, lo cierto es que dijo lo que dijo y todo por esa actuación realmente mala y perjudicial del árbitro en contra de Colón.

Si bien no hay que ver debajo del agua e imaginar cosas, la "casualidad" hizo que justamente recayera en Andrés Merlos el arbitraje del partido del lunes a las 16.45 en el Nuevo Gasómetro, sólo esperando que esta vez no cometa las equivocaciones groseras de aquélla noche de diciembre pasado en la Copa Maradona.

La campaña de San Lorenzo es floja, está decimoquinto, con 17 puntos y viene de empatar con Atlético Tucumán en un partido que le dejó poco para rescatar como positivo. Mirado bajo la estricta lupa de su continuidad, Paolo Montero tiene la obligación de remontar el barrilete de un equipo que había arrancado bien y que empezó a perder terreno después de la estrepitosa caida que tuvo en el 15 de Abril ante Unión. Con tres puntos más y en el décimo lugar, Colón también tiene que recuperar terreno para no caer en la medianía. Lejos del nivel que lo llevó al campeonato, el equipo de Domínguez ganó apenas un partido de los últimos ocho (ante Central Córdoba en Santa Fe). El buen inicio que tuvo en este torneo, con victorias resonantes (como las que logró ante River y Vélez), quedaron ya en el olvido. Bajón futbolístico y una producción matemática que está por debajo de lo esperado, son las características del transitar sabalero en este torneo.

Denunciado

Diego Llumá concretó lo que anticipó en sus declaraciones y concurrió a la fiscalía del doctor Giavedonni para radicar la denuncia contra un dirigente de Colón por ser el enlace con la barrabrava. Esto lo hizo a raíz de los incidentes que se registraron el lunes, cuando Llumá directamente acusó a "Nano" Leiva de pretender ingresar, de valerse de esos "contactos dirigenciales" y hasta de "amenazar con hacer suspender el partido".

Novedades en San Lorenzo

Gino Peruzzi, Alejandro Donatti y Ezequiel Cerutti son los jugadores que Montero quiere recuperar para recibir el lunes a Colón. No así Federico Gattoni, quien tiene una lesión en la columna y recién retornará en la pretemporada; y Bruno Pittón, todavía en recuperación del esguince en su tobillo izquierdo.

Poder contar con algunos de esos futbolistas es una buena noticia para el DT, ya que en el último encuentro tuvo que modificar a sus tres zagueros. Así, es una fija que Peruzzi, quien ya cumplió la fecha de suspensión, volverá a la titularidad; mientras que el Flaco, si está completamente recuperado de la molestia en el aductor derecho, también regresaría al 11. Lo que deberá resolver el charrúa es quién sigue de los que jugaron: Flores, Zapata y Rojas son las alternativas.

Lo más probable es que no haya grandes variantes en la ofensiva y continúen siendo Sabella, Uvita Fernández y Franco Di Santo el trío de ataque.

Por otra parte, el partido de la fecha 15, entre el Ciclón y el Sabalero, marcará el regreso del público al Pedro Bidegain. El aforo permitido rondará las 20.000 personas y en la web oficial del CASLA ya se pueden registrar los socios que pretendan concurrir a la Popular Local (será por ranking de asistencia entre aquellos que pagaron la cuota ininterrumpidamente durante la pandemia) y la Popular Visitante (se sorteará entre los socios que no alcancen los requisitos). Por su parte, las plateas serán para los vitalicios y abonados, que no deberán anotarse e ingresarán directamente presentando su carnet.