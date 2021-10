https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 07.10.2021 - Última actualización - 14:50

14:49

Fuertes especulaciones sobre una posible sanción ficta. En siete días se vencerán los plazos constitucionales previstos para que el Poder Legislativo se exprese sobre el pliego remitido por el Poder Ejecutivo. Acuerdos firmaría su dictamen favorable luego del fin de semana largo.

Falta de quórum Pasa para la semana próxima la Asamblea sobre Biagioni Fuertes especulaciones sobre una posible sanción ficta. En siete días se vencerán los plazos constitucionales previstos para que el Poder Legislativo se exprese sobre el pliego remitido por el Poder Ejecutivo. Acuerdos firmaría su dictamen favorable luego del fin de semana largo. Fuertes especulaciones sobre una posible sanción ficta. En siete días se vencerán los plazos constitucionales previstos para que el Poder Legislativo se exprese sobre el pliego remitido por el Poder Ejecutivo. Acuerdos firmaría su dictamen favorable luego del fin de semana largo.

Pasadas las 14 hs quedó para la semana próxima la Asamblea Legislativa, que había sido convocada este jueves 7 de octubre a los fines de tratar la designación del contador Oscar Biagioni como vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia.



Como se sabe, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo y se encuentra en la Comisión de Acuerdos que forman ocho diputados y cuatro senadores, a cuyos miembros han llegado impugnaciones al propuesto elevadas por la Mesa de Mujeres por la Paridad y denuncias de presunta violencia laboral en su contra por parte de dos empleadas, que así se han manifestado ante legisladores de distintos bloques, pese a que en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación ya se han desestimado esas acusaciones.



En el sentido opuesto, hubo una clara muestra de apoyo a Biagioni por parte de la enorme mayoría del personal, tanto de empleados como de empleadas, que destacaron los derechos laborales adquiridos durante su gestión como presidente del TC. Se presentó ante Acuerdos (como antes al Poder Ejecutivo Provincial) un extenso petitorio con la firma de los agentes del organismo de control en respaldo al propuesto, que además protagonizaron el miércoles 6 una manifestación que ocupó todo el frente del pórtico de entrada al Palacio Legislativo, entre otros elementos a considerar por los diputados y los senadores a la hora de prestar o no su aval a la designación.



Panorama



La sesión convocada para este jueves a las 13 hs no contó con el número de legisladores presentes en el recinto de la Cámara baja, ni conectados de manera remota, por lo que no hubo quórum. La semana próxima será convocada nuevamente la Asamblea Legislativa con idéntico propósito y se sabe que si se repite el cuadro de hoy habrá sanción ficta o de hecho por el simple paso del tiempo.



En Acuerdos, este miércoles, fue recibido Biagioni para mantener una entrevista con los legisladores, habitual en estos casos, que como es de uso se realizó a puertas cerradas. Una fuente bien informada dijo a El Litoral que el propuesto reveló a los diputados y senadores los motivos por los que cree ser víctima de una suerte de "campaña de desprestigio" y brindó una explicación al respecto, además de negar las acusaciones.



Tiempos



En la bicameral hubo consenso para redactar un dictamen que avale el pliego propuesto por el gobernador Omar Perotti recién la semana próxima, lo que también hacía prever que la sesión convocada para hoy iría a desembocar en un calculado fracaso.



Llamó la atención de los cronistas parlamentarios que la fallida sesión mixta (presencial y remota) no contó con la debida transmisión en vivo en la página oficial de la Cámara de Diputados. Los periodistas no tuvieron acceso a lo que ocurrió en el recinto, aunque está más que claro que no hubo quórum.



Los periodistas solo pudieron informarse de lo ocurrido por medio de los pocos legisladores que deseaban participar de la reunión, pero no llegaron al número necesario (se informó oficialmente que hubo doce bancas ocupadas, diez de la Cámara baja y dos del Senado).



Como curiosidad o dato de color, cabe mencionar que afuera del hemiciclo, en el hall que comparten ambas Cámaras, a unos pocos metros de los bustos que destacan a figuras de la historia política argentina y las placas conmemorativas de bronce, fueron ubicados algunos de los diputados de los bloques minoritarios que debieron guardar un distanciamiento, social preventivo y obligatorio. Entre ellos, pudo verse con sus barbijos y sus notebooks a Damaris Pachiotti y Carlos del Frade del bloque Ciudad Futura y a Fabián Palo Oliver de la bancada UCR del Frente Progresista, Cívico y Social.