Como en Hogwarts

El palacio de St. James tiene un "pasadizo secreto" hasta uno de los bares más famosos de Londres

Lo reveló el marido de Eugenia de York, Jack Brooksbank. "Todavía no lo he usado, pero me encantaría comprobarlo", dijo el esposo de la princesa.

Palacio de Saint James Crédito: Royal Collection

La Familia Real británica ha estado viviendo en su colección de residencias durante siglos, y algunos de sus primeros domicilios incluso han tenido que defenderlos de los ataques. Por lo tanto, no es sorprendente saber que están llenos de pasillos secretos, túneles y puertas ocultas, y tampoco que el marido de la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, recientemente reveló uno hasta ahora desconocido por el público. En conversación con Richard Eden del Daily Mail en una fiesta para su marca de tequila, Casamigos, Brooksbank reveló: “Hay uno en Dukes Bar del Palacio de St. James. Todavía no lo he usado, pero me encantaría comprobarlo". View this post on Instagram Una publicación compartida de DUKES Bar (@dukesbarlondon) Dukes Bar es el lugar de nacimiento del martini, la bebida favorita de Ian Fleming, que solía tomar allí. Brooksbank solía trabajar en Mahiki, un club cerca de Mayfair frente al Hotel Ritz, que además era uno de los favoritos del príncipe Harry y la princesa Eugenia. También en Buckingham La curiosidad se produjo al descubrir que la reina Isabel II usa varias puertas secretas en todo el Palacio de Buckingham para reducir la cantidad de caminatas que tiene que hacer. La residencia principal de la monarca de 95 años tiene 775 habitaciones, y a la reina le llevaría una cantidad considerable de tiempo atravesar de un ala a otra sin la ayuda de pasadizos ocultos. Kate Garraway reveló la existencia de una puerta falsa en una de sus apariciones en Good Morning Britain en enero, al declarar: "Este es el White Drawing Room. Es bonito, ¿no? Si abres esto, puedes ver que en realidad detrás hay un pasaje secreto que conduce a los apartamentos privados de la reina". Su existencia fue respaldada por la historiadora del Royal Collection Trust, Anna Reynolds, quien dijo: “Este es el camino a los apartamentos de la reina. A menudo, cuando la reina se reúne con los invitados, forman una fila aquí en la Sala de Música para que ella los salude. Le permite hacer una entrada sin tener que caminar por todas las diferentes salas del palacio". También hay una trampilla debajo de una alfombra en el Castillo de Windsor, utilizada por los soldados durante la época medieval. Fiona Bruce lo reveló en 2011, explicando: “Durante los ataques, si eres un soldado en el Castillo de Windsor, necesitas una forma de salir. Y este es el pasaje secreto. Es lo suficientemente ancho para acomodar a todo un ejército de hombres. Puedes sencillamente imaginarlos bajando las escaleras, corriendo y saliendo a la calle. Esto es lo más inteligente: podrían acercarse sigilosamente al enemigo y atacarlo por detrás”.

