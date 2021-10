https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 07.10.2021 - Última actualización - 16:40

16:37

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Linea Directa

Digitalizados

UN LECTOR

"A raíz del colapso (estoy hablando del día lunes 4) de casi todas las redes sociales, a nivel mundial, que llevó horas, a uno le da por preguntar (desconociendo bastante del tema electrónico) ¿qué seguridad tenemos, cuando nos están llevando a digitalizar la vida?, porque en el éter tenemos todos los datos de nuestras tristes vidas. Tenemos las cuentas bancarias, los números de DNI, hasta las claves. Y se producen estos hechos, en que miles de personas quedan vulnerables, a la espera de que se restablezca el servicio de redes. La verdad que lo que menos podemos decir es que una cierta intranquilidad se apodera de todo el mundo. Desconozco cómo es el sistema de alimentación de todas estas redes. Seguramente es a través de satélites; pero sería interesante que el diario hiciera un trabajo de divulgación para nosotros, los lectores comunes, explicando cómo funcionan todas las redes satelitales que están en este momento trabajando en el planeta. Ahí nos daríamos cuenta de hasta dónde es peligroso y hasta dónde estamos exagerando al decirlo. Así que le dejo esta sugerencia al diario, para que nos explique cómo funciona todo esto. Porque hoy por hoy, la humanidad entera puede quedar a expensas de 3 loquitos que nos dejen sin comunicación, sin alimentación de datos, o directamente que nos roben los datos de cada persona".

Aclaración sobre el Ing. Weber

UN LECTOR

"El día lunes 4, en este espacio, salió publicado algo en relación al juicio que se le está practicando a la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. En ese mensaje, en que yo hacía mención a que en su momento aparentemente estuvo involucrada la Fundación ArgenINTA, no sé si estructuré mal el mensaje, pero apareció ahí mencionado el Ing. José Weber, que en ese momento era presidente de ArgenINTA. Lejos estuvo en mi intención dudar del buen nombre y honor del Ing. Weber y simplemente hice mención al tema de la fundación, porque me pareció un dato de interés periodístico, dado que pasaron un montón de años. Por tal motivo, deseo rectificar los términos del mensaje y dejar a salvaguarda el honor y la decencia del Ing. Weber, sobre lo cual no tengo nada que opinar. Me pareció importante hacer esta aclaración".

Maltrato hacia personas mayores

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Hoy fuimos agredidas, verbalmente, tres personas mayores en un super. El motivo fue que por ser todas mayores de 80 años no hicimos la cola. A una fue dentro del super en la ventanilla de servicios del Banco Provincia; a las otras dos, a la salida. Esto se repite, porque hace un mes una chica con un embarazo avanzado fue agredida en otro super, a la salida, por el mismo motivo. Y tengo noticia de que sucedieron hechos similares en otros lugares. Sugiero que los días de asistencia masiva pongan más cajeros, o que los bancos cobren los impuestos a los clientes mayores. No puede ser que tengamos que ser víctimas de esta violencia quienes necesitamos pagar los impuestos y no podemos hacer esas colas, de 10, 15 o más personas. Espero que los bancos encuentren una solución a esto".

Fugas de cerebros

MARIO PILO

"Según las estadísticas objetivas (no los relatos gubernamentales) de la Universidad de Harvard, sobre la actualidad educativa y científica argentina, en 2020 creció un 20 % el promedio de cerebros fugados del país. Y esta situación se expandirá durante la próxima década. ¡Aleluya!, ¡éxitos Argentina! (mejor dicho, Argenzuela potencia), condenada al éxito, derecha y humana. Por eso, las autoridades ponen carteles en Ezeiza invitando a los jóvenes a no huir, pero, como en Cuba, lo harán hasta en barcazas, hacia Uruguay o Brasil. Quedarán los pobres, los planeros, los analfabetos, para seguir votando populismos arcaicos, amparados por la otra decepción institucional, el Poder Judicial".