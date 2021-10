Insistencia en Diputados con la ley de Educación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La define como un derecho social y un bien público garantizado por el Estado. Dispone la obligatoriedad desde los tres años a la finalización de la escuela secundaria. Socialistas, radicales, justicialistas y la izquierda votaron favorablemente. En tanto, los bloques 'celestes' más una diputada del PRO se pronunciaron en contra.

"La educación es un derecho social y un bien público garantizado por el Estado. La educación santafesina es pública, gratuita, laica, universal, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo" señala el artículo 2 del proyecto de ley de Educación que aprobó -en votación dividida- la Cámara de Diputados y giró en revisión al Senado. "La educación santafesina es obligatoria desde los tres años de edad hasta la finalización de la Educación Secundaria y promotora de la educación permanente a lo largo de toda la vida", reza el artículo siguiente.

Sin la unanimidad lograda en septiembre de 2018 y con un texto originado en aquella aprobación, la Cámara de Diputados reclamó el tratamiento del Senado para completar la sanción. El justicialismo -si bien votó afirmativamente- expuso como disidencia la necesidad de haber buscado un entendimiento previo con la Cámara Alta para lograr la sanción definitiva. En cambio, hubo fuertes críticas de los bloques celestes especialmente a través de Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) quien cuestionó el contenido ideológico de la ley que -su entender- va contra la ley nacional y contra tratados internacionales. "No reconoce el derecho a los padres de ser principales educadores de sus hijos. Una ley del siglo XXI no puede desconocer algo tan básico", reprochó al pleno de la Cámara. "Debe ser una ley sin ideologías" insistió.

Los tres diputados de Somos Vida y Familia, los bloques unipersonales de Amalia Granata, Walter Ghione y de Betina Florito más Ximena Sola (Pro) votaron en contra mientras que Oscar Martínez (Ciento por ciento Santafesino) se abstuvo.

La Cámara trabajo en comisiones sobre la base de tres proyectos de Igualdad (Rubén Giustiniani y Agustina Donnet), Claudia Balagué (PS) y Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio). En las diferentes expresiones favorables hubo reproches a la ausencia del ministerio de Educación en la discusión así como reproches y pocas expectativas a que el Senado respalde el texto.

Fue la ex ministra Balagué la que abrió los discursos para fundamentar el proyecto. "Todos consideramos que la educación es una prioridad, la obligación del Estado es garantizarla y rara vez hablamos de las necesidades de mejora en la educación" señaló. "No tenemos destino como sociedad sin educación. La ley aporta darle prioridad política a la educación, objetivos claros, fijar un rumbo. Plantea transformaciones para prolongar en el tiempo. Tener una ley después de 72 años será una vergüenza menos en la provincia". No dejó de mencionar la socialista a educadores santafesinos que hicieron revolución en sus escuelas "y no podemos tener ley de educación".

Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia) cuestionó el momento del tratamiento pero también dejó en claro que los aportes que intentó hacer el sector no fueron tenidos en cuenta. Advirtió que no fueron atendidos muchos sectores como la educación privada, cooperadores escolares y cuestionó el capítulo de Educación Sexual Integral.

Donnet y Carlos del Frade (Frente Social y Popular) resaltaron la importancia del trabajo realizado en la anterior y esta integración en la discusión del proyecto con actores del sistema educativo. "Es el mejor momento para discutir la norma porque la pandemia demostró los problemas que ocasiona no tener una norma actualizada". En cambio, Del Frade aclaró que no tiene expectativas del avance del tema en el Senado como tampoco en otros temas como acceso a la información pública o la defensa de los derechos de los consumidores.

Boscarol resaltó la voluntad política de impulsar la ley, valoró los debates realizados que permitieron cambiar la mirada en muchos aspectos. Explicó que la deuda es con el sistema educativo y con su historia. Santa Fe no actualizó su legislación pese a los bruscos cambios producidos en la década del 90 durante la reforma del gobierno de Carlos Menem. A la hora de exponer sobre los artículos destacó la importancia de tener consejos escolares para darle poder a la escuela. "La ley recupera el rol transformador educador de la escuela" y defendió la necesidad de la obligatoriedad desde los tres años. "Queremos la ley, damos testimonio de ello, le pedimos al gobierno que se interese", remató.

También expusieron a favor Silvana Di Stefano (UCR), Mónica Peralta (Gen) y Ricardo Olivera (PJ). "Voto convencido de que Santa Fe tiene que tener una ley; tenemos temores e interrogantes sobre el Senado" subrayó el justicialista.

Obras Menores

Otra vez, es un clásico cuando empieza a asomar el fin de año. La Cámara de Diputados completó la sanción de un proyecto de ley iniciado en el Senado para habilitar a municipios y comunas a que utilicen hasta el 50% de los recursos presupuestarios para Obras Menores para gastos generales. "Hay que prepararse para pagar aguinaldos" dijo un legislador en los pasillos admitiendo la necesidad de garantizar fondos a las administraciones locales, muchas de las cuales terminarán mandatos el 10 de diciembre.

Desde la barra

Presencialidad

Después de diecisiete meses, la Cámara de Diputados habilitó la posibilidad de presencialidad plena de sus integrantes, siempre que tengan las dos dosis de vacuna para prevenir el Covid. "Es un gusto verlos nuevamente en el recinto" dijo el presidente, Pablo Farías, al abrir la sesión. Pidió a los presentes cuidarse, mantener el barbijo y el alcohol en gel estaba en cada banca. La mayoría de los representantes lucía un lazo rosado en el marco de la semana de lucha contra el cáncer de mama. Al final hubo aplausos y Farías hizo votos para que los 50 estén en el recinto en la próxima sesión.

Vacunas

La condición esencial para ingresar al recinto para los diputados y el poco personal técnico presente en la sesión era tener las dos dosis de vacuna. Eso hizo que cuatro legisladores participaran en forma remota mientras que hubo dos ausentes con aviso. Debido a la participación remota de cuatro diputados, todavía la Cámara no volvió a la votación electrónica de los proyectos de ley.

Puente

La Cámara de Diputados se pronunció por pedirle al Poder Ejecutivo que gestione ante el gobierno nacional la inclusión en el Presupuesto 2022 de partidas para el futuro nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. El tema llegó merced a sendas iniciativas de Oscar Martínez (Ciento por ciento Santafesino) y de Fabián Palo Oliver (Radicales Libres).