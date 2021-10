Dislexia, la dificultad del aprendizaje más común que con apoyo puede sobrellevarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La dislexia es una condición de por vida. Es un trastorno neurobiológico que afecta el aprendizaje de la lectoescritura. Pero existen apoyos, métodos de enseñanza y estrategias para ayudar a la persona a superar los obstáculos. Afecta a entre el 12 y 15 % de la población.

"Un chico con dislexia, en mi época, era el burro de la clase. Yo era la burra de la clase". "Hago un pequeño intercambio de letras a la hora de escribir". "Mi dificultad es para ubicarme. No me pidas que vaya a la derecha o la izquierda porque no sé". "Yo soy disléxica y tengo dos hijos que también lo son". "Horas y horas estudiando para aprobar raspando un examen escrito".

La dislexia tiene distintos grados y condiciona la vida de una persona de diversas maneras y para siempre. Algunos casos son leves y otros más severos. Pero todos, absolutamente todos, están vinculados a un trastorno del neurodesarrollo.

En la mayoría de los casos, la dislexia es genética y hereditaria. Se desconocen sus causas, aunque en realidad existen diversas teorías sobre su origen. Es una condición de vida que existió siempre, pero es verdad que ahora, con el avance de las investigaciones y la formación profesional, se comprende más a la persona que la tiene y se puede tratar con excelentes resultados.

Cada vez con más frecuencia, se escucha por televisión a famosos contando que son disléxicos. Y eso no es porque lo hayan tenido escondido por años sino porque no lo sabían. Ahora bien, ¿qué es la dislexia? ¿Por qué es importante un diagnóstico precoz?

Sara Rueda (M.P. N.º 586 l1f17) es psicopedagoga. Trabaja con niños y adolescentes, y su tesis de grado fue sobre dislexia. En diálogo con El Litoral, la profesional explicó que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. "Es una condición de vida, no es una discapacidad ni una enfermedad. Es específica del aprendizaje y se caracteriza por ser un desorden en la recepción, comprensión e impresión de la comunicación escrita", dice.

La sospecha de dislexia aparece cuando en el niño comienzan a evidenciarse dificultades reiteradas y persistentes para aprender a leer. Por lo general en primer grado. Al diagnóstico, explica Rueda, se llega luego de hacer varias evaluaciones. "Luego de varios estudios y evaluaciones, los psicopedagogos diagnosticamos dislexia en niños que tienen muy buena capacidad intelectual y una buena madurez para el aprendizaje pero sin embargo tienen dificultades para aprender a leer y a escribir. Parece contradictorio, pero es así porque es un trastorno neurobiológico".

La importancia de un diagnóstico precoz

En la mayoría de los casos, la dislexia se hereda. Ahora bien: ¿si en la mayoría de los casos la dislexia se hereda o es genética, por qué muchas personas son diagnosticadas de adultas y no de niños? "Hay adultos que pueden reconocerse disléxicos tal vez porque antes no había tantos estudios científicos que avalen esta condición. No se conocía a la dislexia como tal. Se la tenía como un trastorno del aprendizaje y listo. La mayoría de los adultos disléxicos han desarrollado estrategias de compensación para lidiar con las dificultades de la lectura y escritura. Pero hoy en día, que se conoce, que hay un montón de tratamientos y herramientas para ofrecerle al niño, con resultados que son para toda la vida. Son tratamientos largos pero porque se trabajan muchas funciones", señala Sara Rueda, psicopedagoga infantil y de adolescentes.

Consultada sobre por qué es importante un diagnóstico precoz, remarca "porque tiene mejor probabilidad de recuperar funciones cognitivas para un mejor desenvolvimiento de su vida, mas allá de que toda la vida a va a ser disléxica esa persona". "El niño que es diagnosticado a tiempo, gracias a los tratamientos, hace una modificación, un reaprendizaje de las cosas cómo son sobre cómo el lo visualiza. Tiene mayor probabilidad de mejorar su autonomía, su independencia porque puede recuperar funciones y habilidades", agrega.

Cómo se trata

La dislexia no se cura porque no es una enfermedad. Se trata con tratamiento psicopedagógico. "La rehabilitación psicopedagógica neurocognitiva es la mejor para los casos de dislexia. En algunos casos se acompaña con tratamiento psicológico porque es importante fortalecer la autoestima, la autoconfianza de esa persona ya que puede verse muy afectada. Al no poder lograr lo que el resto de las personas pueden alcanzar, hay que hacer un tratamiento para fortalecer ese yo de cada persona", señala la profesional consultada por El Litoral.

Algunas señales

Los niños disléxicos presentan generalmente las siguientes características:

-En el Nivel Inicial: tienen dificultad para reconocer si dos palabras riman, para eliminar el sonido inicial de una palabra, para aprender palabras nuevas, para reconocer las letras y hacerlas coincidir con el sonido que producen

-En la primaria: tienen dificultad para eliminar el sonido medio de una palabra o mezclan sonidos para formar una palabra. A menudo no pueden reconocer palabras familiares a simple vista. Olvidan rápidamente cómo escribir muchas de las palabras que estudian. Se confunden con los problemas de lógica matemática. Necesitan más tiempo para sus evaluaciones escritas. Son más desenvueltos en la oralidad.

-En la secundaria: cometen muchos errores de ortografía. Frecuentemente tienen que releer oraciones y párrafos. Leen a un nivel académico inferior al cómo hablan. Necesitan más tiempo para sus evaluaciones escritas. Son más desenvueltos en la oralidad. Sus evaluaciones deben estar personalizadas para un mejor desenvolvimiento de su aprendizaje.

Una asociación de padres

La Asociación Aprendamos, que fue la primera que se creó en el país, surgió en el año 2008 cuando algunos padres de niños con dislexia preocupados y ocupados por el aprendizaje de sus hijos, decidieron unirse para aunar esfuerzos, compartir experiencias, comprender mejor a sus hijos pero también para difundir los alcances del trastorno, capacitar a docentes y brindar un lugar de apoyo a aquellos padres que lo necesitasen.

Los interesados en conocer más detalles sobre esta asociación, pueden llamar al 0342 156314078. El facebook: Asociación Aprendamos. Otra vía de contacto es la electrónica: aprendamos_santafe@yahoo.com.ar

Ley Nacional de Dislexia

La ley Nacional de Dislexia N° 27.306 se reglamentó en 2019 y Santa Fe, como provincia, adhirió a esa Ley pero aún no la reglamentó. De cualquier manera, los padres sí pueden accionar utilizado la Ley Nacional.

Gracias a la sanción de esta ley se declara en toda la Provincia de Santa Fe de "interés nacional" el abordaje y acompañamiento de todos los niños, niñas o adultos que tengan cualquier tipo de problema en su aprendizaje o cognitivo (DEA), como son por ejemplo los casos de dislexia.

La ley hace especial hincapié no sólo en el diagnostico y tratamiento, sino en la capacitación del cuerpo docente para que puedan detectar en forma temprana cuando un alumno presenta algunas de estas dificultades para poder ayudarlo cuanto antes, y evitar que se sienta excluido o que hasta incluso quiera abandonar los estudios.

Por último, establece que será obligatorio para todos los agentes de salud cubrir los gastos en el tratamiento, diagnostico y prevención de DEA, para aliviar a las familias que deben afrontar personalmente estos gastos.