El diagnóstico, al menos para quien escribe, estaba claro desde el vamos. Arranquemos por lo económico: sin premio suculento ni de la Liga ni de la AFA (está claro que no ganó la Suruga Bank) por esa histórica estrella sanjuanina, Vignatti salió a "rascar" la friolera de 1.200.000 ¡dólares!. Sí, leyó bien...dólares. ¿De dónde los sacó?: del fondo del Salado. A su vez, la segunda inversión millonaria de Colón estaba cantada y era el pedido en modo súplica popular de cientos de miles de sabaleros al otro día de la Copa en San Juan: "¡Hay que hacerle un contrato de por vida al "Barba" Domínguez!".

¡Va por la segunda!. Fotaza: la Copa de la Liga en el medio del estadio Brigadier López de Santa Fe. Ahora, el 17 de diciembre, los sabaleros van por otra estrella. Y por otra copa, parecida a ésta: Trofeo de Campeones. Foto:

Esos dos rubros, premios y renovación DT, dejaron el chanchito vacío. Más allá de la frase de cabecera de Vignatti: "Colón no tiene cheques tirados por una sencilla razón: no usa chequera". Sin deudas sí, pero sin resto hasta 2022. Por eso vino Beltrán y no Javier Correa. Por eso se fue "Pulga" y vino Formica. Más claro, imposible. Así en el fútbol como en la vida: ¡había que pagar la fiestita!.

"Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar...Un ave no vuelve la vista hacia atrás...". Todo parece indicar, con 33 puntos por jugar y a diez por debajo del líder River, que Colón ya debe despedirse de este torneo. Quedan 11 (once) partidos y dos meses para prepararse para la segunda final del semestre. Increíble pero real: la tercera final en sólo dos años. Salto de calidad obsceno. No habrá recetas mágicas ni refuerzo "bomba". No hay ventana. Es el mismo Colón, con los mismos jugadores y el mismo entrenador. Con el mismo sueño de fútbol. El mismo cielo, otra estrella, esta vez en Santiago del Estero.

"Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos...Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo". Otra vez, Colón, lejos de Santa Fe. Antes San Juan, ahora Santiago del Estero. Se sabe, un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. El deseo futbolero de una parte muy importante de Santa Fe es que vuelva a caerle el mismo rayo. Y la misma estrella. Aunque sea en otro lugar.