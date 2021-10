"Tatengas" consagradas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las chicas de Unión hicieron nuevamente historia. Ganaron el Torneo Apertura "Walter Leones" al derrotar a su clásico rival, Colón. Con este campeonato, las rojiblancas son las más laureadas del certamen liguista con un total de 9 títulos.

En el fútbol femenino de Unión sienten este proceso con la satisfacción y el entusiasmo de quien trabaja por el crecimiento y fortalecimiento de un proyecto entrañable, símbolo de un compromiso con un fútbol más inclusivo y diverso.

El "Correntino" Daniel Centurión y el DT Ezequiel Durán, son las cabezas visibles de un lindo trabajo que se lleva a cabo en Unión con un plazo sin fecha de vencimiento. Al grupo de trabajo lo comparten con Andrés Sánchez y Patricio Minetti.

Este plantel tiene seis jugadoras mayores de edad y las restantes forman parte de las chicas que vienen del semillero que crece a pasos agigantados. Es más, una de las integrantes tiene 14 años y se erige como la gran figura en un club que trabaja a criterio y que, en cada integrante, el sentido de pertenencia es primordial.

Aldana Villalba, Jésica Legospi y Erica González, visitaron nuestra redacción para contar los momentos vividos en lo que fue el noveno título desde que comenzó la Liga Femenina en Santa Fe.

Aldana Villalba, con 20 años de edad es una de las goleadoras. La chica ya cuenta con cinco títulos desde que se inició en éste deporte: "Ascendí con El Quillá y después vestí la camiseta de Unión donde conseguí cinco títulos. Lo del domingo fue maravilloso por como se dio todo. Comenzamos perdiendo y lo dimos vuelta en base al buen trabajo del segundo tiempo", dijo la delantera.

A su turno, Jésica Legaspi, 28 años y vistiendo la camiseta de Unión desde la escuelita manifestó: "Las que tenemos experiencia aportamos eso y acompañamos a las peques que necesitan motivación y que lo viven intensamente", remarcó.

La unión hace la fuerza

El sábado, previo al partido se dio un caso histórico. En el hotel del predio Fraternidad Deportiva concentraron los planteles de Colón y Unión. Los mismos fueron recibidos por dirigentes de la Liga Santafesina de Fútbol que se hicieron cargo de la preparación de una cena que recibió elogios de parte de ambas instituciones.

Aldana habló de un grato momento: "Es lindo compartir momentos como éste que vivimos con las chicas de Colón. En la mayoría de los casos, somos o amigas o conocidas de la vida cotidiana. Debemos dar el ejemplo para que las peques que cada uno tiene en su club, vean que se puede compartir un lindo momento", analizó la delantera.

Por su parte, Jésica, con la fuerza de una jugadora que entrega todo y más aún si el panorama se presenta adverso como ocurrió el domingo cuando Colón comenzó ganando, dijo: "Lo previo fue muy lindo y es lo que debemos hacer. Después llegó el plato fuerte y adentro de la cancha cada una tiene que hacer su trabajo, algo que planificó durante la semana", analizó.

Lo que viene

Con el título número 9 en su poder y con un trofeo más para las vitrinas del club, el fútbol femenino de Unión está preparado para jugar a nivel nacional, de los dirigentes tatengues depende tomar cartas en el asunto. "Nosotros seguimos creciendo. Acá trabajamos desde la más grande hasta las más pequeñas. Unión es grande de verdad y el trabajo es a diario. En lo personal y también a título grupal, el club tiene un grupo de trabajo de grandes profesionales y por eso se logra todo lo que hasta hoy ha conseguido", Jésica.

A la nota con Pasión Liga se sumó Érica González, 26 años, y varios títulos sobre sus espaldas. La marcadora de punta izquierda no se guarda nada en cada disputa. De pocas palabras pero con la humildad de una gran deportista se animó a destacar la labor del grupo. "Quiero agradecer a éste club por la oportunidad de permitirme desarrollar el deporte que más me apasiona, a las chicas de todo el plantel, al cuerpo técnico y al coordinador. Creo que entre todos hacemos grande al fútbol femenino del club".

Un final con alegría

Una vez finalizada la nota con Pasión Liga, el fotógrafo invitó a las campeonas a dirigirse al puerto local para aprovechar el color de un lugar distinto. En ese contexto, la charla se extendió el tiempo que duró la nota gráfica. "Este es un lindo momento que nos gusta disfrutar. La verdad que los medios nos acompañaron todo el tiempo pero hay imágenes que quedan para el recuerdo. El diario es un medio distinto porque los recortes son guardados por la familia", en estos conceptos coincidieron las entrevistadas.

10 años

Ya pasaron 10 años desde que el club Unión de Santa Fe inició una nueva etapa en el fútbol femenino, consolidando la disciplina y ya siendo parte del torneo de la Liga Santafesina de Fútbol. De la mano de ésto, Unión fue uno de los pioneros en la ciudad de Santa Fe y la región, convocando a niñas, jóvenes y mujeres al fútbol para comenzar a darle el lugar que se merece. Hoy, la institución de la Avenida ya cuenta con 9 títulos y la mayor parte del plantel está conformado por jugadoras que dieron sus primeros pasos en la institución.

El día a día de Aldana

Las mayores del grupo en su mayoría tienen trabajo, estudian y juegan al fútbol. Aldana Villalba contó cómo es una jornada en su vida: "Tengo una vida normal y con muchas actividades. Arranco temprano, saco a mi perro y me voy a trabajar. Vuelvo a casa después del mediodía para comer algo liviano y me voy rápido al club para subirme al micro que nos traslada a La Tatenguita. Una vez finalizado el trabajo planificado vuelvo a mi casa para buscar mis útiles y me dirijo a la facultad de Ciencias Económicas. Luego regreso y ceno tranquila, veo tele, película o fútbol, depende del horario y descanso hasta el otro día".