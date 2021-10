Confirmaron que la salmonella ya es un brote endémico en Salta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según notificaron desde el ministerio de Salud de la provincia, ya son 300 confirmados en lo que va del año.

En el transcurso de las últimas semanas hubo una cantidad impresionante de consultas por malestares y cuadros gastrointestinales en la provincia de Salta. Muchos de ellos fueron confirmados posteriormente como casos de salmonella. Según se detalló desde el ministerio de Salud, fueron 35 en los últimos días y 300 en lo que va del año.

Respecto a este tema, la infectóloga local Dra. Alejandra Aguilera, confirmó que "la salmonella ya es un brote endémico en Salta". Las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada.

La profesional además que hay que tener prevención de no comprar comida en lugares que no estén habilitados y que no cumplan con los cuidados y la correcta manipulación de los alimentos.

En relación a los controles por parte del Estado para evitar la propagación de la bacteria, desde el Materno Infantil remarcaron que falta articulación y desconocen el personal de bromatología para el mismo.

Desde la Municipalidad de Salta se presentó el operativo de Control Bromatológico que se realizará en toda la ciudad con el fin de detectar infracciones al Código Alimentario Nacional y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Al respecto, la subsecretaria de Salud y Ambiente Humano de la provincia, Mónica Torfe, destacó que “es importante entender que el alimento es alimento si este es inocuo, es decir sano. Para ello es fundamental que los vecinos de la ciudad sepan elegir dónde y cómo comprar o ingerir y que los comerciantes apliquen todas las herramientas que las leyes y códigos indican”.