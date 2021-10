https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En los cuatro días

Este fin de semana no se vacunará en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia informó que no hay personas que no hayan cumplido los intervalos necesarios entre las dos dosis.

Crédito: Gentileza

El Ministerio de Salud de la provincia informó que durante los cuatro días (viernes y lunes feriados) del fin de semana no habrá operativo de vacunación en la ciudad de Santa Fe. Se estima que el operativo se retomará el martes 12 de octubre cuando comience la inoculación a niños de 11 años con comorbilidades. Cabe recordar que el martes, además de la vacunación de adultos con primeras y segundas dosis, la de menores de 17 años sin comorbilidades con Pfizer y de los con comorbilidades con Moderna, comenzará a aplicarse Sinopharm a aquellos niños de 11 años que tienen algún factor de riesgo. Ritmo



De acuerdo a los datos que brinda el Monitor Público de Vacunación, a la fecha 30.120.442 argentinos recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19; mientras que 23.602.288 completaron los esquemas.





En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, 2.423.919 recibieron la primera aplicación; al tiempo que 2.001.154 completaron los esquemas.

