Oferta reprobada: No hubo acuerdo y lanzaron tres paros en las escuelas públicas de Santa Fe

Los docentes estatales rechazaron la propuesta salarial del 17% y lanzaron tres jornadas de medidas de fuerza. Los maestros privados y empleados administrativos sí aceptaron el aumento. El gobierno advirtió que descontará los días no trabajados y el gremio denunció "apriete".

Crédito: Archivo / Marcelo Manera



Crédito: Archivo / Marcelo Manera

