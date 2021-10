Un submarino nuclear de Estados Unidos chocó contra un objeto desconocido en el Indopacífico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Producto del incidente, que está siendo investigado, 11 marineros estadounidenses sufrieron heridas de moderadas a leves. El gobierno mantuvo cinco días la noticia en secreto.

Un submarino nuclear estadounidense ha colisionado con un objeto desconocido en aguas internacionales del Indopacífico. Producto del incidente, que está siendo investigado, 11 marineros estadounidenses sufrieron heridas de moderadas a leves.

El incidente ocurrió el pasado 2 de octubre, pero solo el 7 de octubre EEUU anunció de forma oficial que el submarino "USS Connecticut (SSN 22) golpeó un objeto mientras operaba en aguas internacionales".

La tripulación no sufrió heridas de gravedad y el submarino permanece en funcionamiento tras el choque. Además, la Marina de EEUU no ha solicitado ayuda, ya que no es la primera vez que se registra un hecho similar y esto lleva a algunos expertos a cuestionar la profesionalidad del personal naval estadounidense en este tipo de emergencias.

"Esto fue un asunto serio para el Pentágono porque hubo muchas colisiones con buques civiles de varios buques de la marina estadounidense, incluidos los submarinos y también hubo víctimas", comentó Iván Konovalov a Izvestia. Señaló que el Pentágono, al tratar casos similares, mencionó que gran parte de la Marina estadounidense en la región era "poco profesional, actuando como aficionados".

Por el momento, se desconoce el objeto con el que chocó el submarino de propulsión nuclear estadounidense, pero el hecho de una misteriosa colisión y que no se informara de ella hasta cinco días después del incidente pone en evidencia los problemas con la formación de la tripulación y con la capacidad de los submarinos estadounidenses para ver y oír su entorno, sugirió Alexandr Emelyánenkov para el medio ruso RG.

Mientras la Marina de EEUU evalúa el alcance de los daños en el resto del submarino y el incidente está siendo investigado, la cadena CNN resaltó que el accidente del USS Connecticut se produce en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y China sobre Taiwán y que dicho submarino habría participado previamente de una "demostración de fuerza" de manera conjunta con las fuerzas británicas, japonesas, australianas, canadienses y holandesas cerca del mar de China.