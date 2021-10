https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión - Platense Emanuel Brítez: "Soy exclusivo responsable del primer gol"

Emanuel Brítez fue duramente autocrítico después del partido y reconoció que el primer gol fue por culpa suya. "Soy exclusivo responsable del primer gol de ellos. Yo soy el primero en reconocerlo, me equivoqué y lo lamento mucho. El técnico nos pide que salgamos jugando y yo le hago caso. Insisto, el responsable del gol soy yo", dijo el defensor rojiblanco.

Respecto del partido en sí, dijo que "nosotros empujamos en el segundo tiempo y pudimos haber tenido otra suerte con el resultado final. Lo lamento porque estaba todo dado para darle una alegría a la gente y no pudimos hacerlo. Nos pasó lo mismo que la otra vez, con Azconzábal, cuando habíamos ganado dos partidos seguidos y no pudimos sostener la racha. Ahora ganamos dos partidos con Mosset y en el tercero no logramos lo mismo".

También señaló que "este era un partido para afianzarnos y para darle tranquilidad al nuevo cuerpo técnico. Sé que entramos un poco ansiosos, sobre todo los más jóvenes. El error mío hizo que la gente nos exija más y la entiendo, porque tiene razón", señaló el experimentado defensor rojiblanco, que en el final del partido tuvo un encontronazo y un cruce de palabras con Tomás Sandoval, el delantero de Colón que está a préstamo en Platense.

Brítez también dijo que el viaje de regreso desde Mar del Plata se hizo muy largo, que por eso los entrenamientos de la semana no se pudieron hacer de una forma más intensa y que el técnico entendió que "con poco tiempo no había que cambiar tanto".