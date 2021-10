https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.10.2021 - Última actualización - 8:04

7:56

Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac, son las permitidas para ingresar al país norteamericano.

Complicaciones Estados Unidos sólo permitirá el ingreso de extranjeros con vacunas aprobadas por la OMS Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac, son las permitidas para ingresar al país norteamericano. Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac, son las permitidas para ingresar al país norteamericano.

Estados Unidos sólo se permitirá el ingreso de extranjeros inoculados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que dejaría afuera de esa lista la Sputnik V, aplicada en 70 países, entre ellos la Argentina.



Son seis las vacunas aprobadas por la OMS que van a cumplir el requisito: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac.



El anuncio fue realizado este viernes a la agencia Reuters por una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



"Seis vacunas que están autorizadas por la FDA o listadas para uso de emergencia por la OMS cumplen con los criterios para viajar a Estados Unidos", explicó.



A última horas de la misma jornada, el mismo organismo indicó que se informó a principios de semana a aerolíneas para colaborar en la adecuación de sus sistemas: "Los CDC publicarán orientación e información adicionales a medida que se finalicen los requisitos de viaje", se señaló.



Se espera que los CDC confirmen excepciones como los chicos que no son elegibles para las vacunas y visitantes de países donde las vacunas no tienen disponibilidad ampliamente, mientras que se tiene que decidir si aceptan pacientes de ensayos clínicos y aquellos que por haber sido contagiados recientemente de Covid-19 no pueden vacunarse.

Con información de NA