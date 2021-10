https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Julio Fernández será el segundo asistente de Andrés Merlos para el partido entre el Sabalero y el Ciclón el lunes a las 16:45. En 2012 convalidó un gol en offside para el equipo de Santa Fe que decretó un empate en el Nuevo Gasómetro.

Nueve años después Colón volverá a cruzarse con el lineman que le regaló un gol ante San Lorenzo

En marzo de 2012, Colón se trajo un punto clave del Nuevo Gasómetro aunque no pudo evitar las polémicas. Ese partido entre el Sabalero y San Lorenzo terminó en un empate 1 a 1, con goles de Enzo Kalinski y Ariel Garcé. Pero el tanto del equipo santafesino, que en ese momento dirigía Roberto Sensini, se vio en vuelto en una confusión arbitral.

Colón perdía el partido desde los 44 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Kalinski se desvió en Adrián Bastía e infló las redes de Diego Pozo. Pero a los 22 del complemento, el Chino Garcé, en soledad y pidiendo permiso, punteó el balón contra el arco de Nereo Champagne. Nadie se movió hasta que, segundos más tarde, el Polaco Bastía corrió a abrazarlo entre las quejas de los jugadores del equipo local.

Diego Abal, el árbitro del cotejo, había convalidado el gol de Colón cuando Julio Fernández, su primer asistente, había levantado claramente la bandera indicando la posición adelantada de Garcé. Pero como el que calla otorga, Fernández se desentendió de su gesto y acató la decisión de Abal, quien rápidamente fue rodeado por los futbolistas del Ciclón. Esa tarde, la terna arbitral tuvo que demorar su salida de la cancha debido a los insultos y amenazas que llovían de la tribuna de San Lorenzo.

Este lunes a las 16:45, Colón volverá a la misma cancha, ante el mismo rival y con el mismo juez de línea, aunque esta vez será segundo asistente. El Sabalero cruzará los dedos para que el desempeño de los árbitros sea correcto, ya que no sólo podría sufrir un revés por equivocaciones de Fernández, sino también por Andrés Merlos. En diciembre pasado, cuando se jugaba la Copa Diego Maradona, el mendocino tuvo un rendimiento cuestionable y también fue en un Colón – San Lorenzo. El juez ignoró un claro penal para el Sabalero, el cual pudo haber sido clave para una victoria.



“Lo que a mí me parece raro es que, a mi criterio, hubo un penal claro en el primer tiempo y ni siquiera lo repitieron. Hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron. Y no lo repitieron. Eso me parece raro. Jugar contra las corporaciones es difícil”, expresó Eduardo Domínguez sobre aquel encuentro.