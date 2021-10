Lionel Messi contó detalles de su salida de Barcelona: "Fue extremadamente difícil de aceptar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Pulga contó en primera persona cómo vivió su salida del club que lo vio convertirse en una estrella del fútbol mundial. Además, sobre el arribo a Francia, agregó: "Hubo más propuestas, pero llegamos a un rápido acuerdo".

Lionel Messi contó con detalles cómo fue su salida de Barcelona y el acuerdo con PSG. “No me lo esperaba. Cuando volví de mis vacaciones, la idea era firmar el contrato y empezar a entrenarme de inmediato”, afirmó en una entrevista con la revista France Football.

La Pulga remarcó las complicaciones que le generaron la imposibilidad de continuar en España y destacó que “fue extremadamente difícil de aceptar”. Además, agregó: “Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba la firma, pero cuando llegué me dijeron que no iba a ser posible”.



Con respecto a lo que vivió en aquel momento, Messi fue contundente. “La familia iba a quedar patas arriba en su rutina y los chicos tendrían que cambiar de escuela. Era la primera vez que esto me pasaba en mi carrera. Habíamos decidido quedarnos en Barcelona hasta el final”, manifestó.

Lionel Messi en la portada de la revista France FootballFoto: Gentileza

En relación al arribo a Francia, se mostró muy agradecido. “Hubo más propuestas, pero llegamos a un rápido acuerdo. Prácticamente de la noche a la mañana. Desde el principio me trataron muy bien, demostraron que me querían y me cuidaron. Les agradezco, porque estoy muy feliz”, expresó.





“Todavía estamos en el hotel y se empieza a hacer largo”, sostuvo. Sobre este tema, explicó: “Queremos instalarnos en nuestra nueva casa y comenzar con la rutina. Los chicos ya empezaron la escuela. Es una nueva experiencia de vida. Un gran cambio y de a poco intento adaptarme”.





El rosarino deslizó que “fue muy difícil, pero la prueba se pudo superar”. En tanto, añadió: “No hubo más remedio que irnos. Me tuve que buscar otro club, porque no había suficientes recursos para renovarme. Cuando emitieron el comunicado empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar”.