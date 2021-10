Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 09.10.2021

16:27

A las autoridades de Assa

VECINOS DE EL POZO

"Somos vecinos de las manzanas 12 y 13 del barrio El Pozo. Tenemos que recurrir a ustedes, las máximas autoridades, al director mismo de Assa, para pedirles su intervención. Nuestro barrio padece de un problema constante de líquidos cloacales en las calles, en las esquinas, etc. No hace falta explicar lo terrible que es convivir con este problema, además de ser un foco infeccioso, peligroso para nuestra salud. Hemos hecho reclamos formales, llamando al 0800, escribiendo al Face de Assa, a la página www.aguassanfafesinas.com.ar reclamos, y es lo mismo que absolutamente nada. También acudimos a los medios. Hace una semana que un pequeño resumidero ubicado sobre calle Jiménez Assua casi Alejandro Greca está tapado y de allí brotan líquidos cloacales. Ahora hasta se ha formado como un musgo verde-amarillento. Es una verdadera pudrición. Necesitamos que vengan inmediatamente a desobstruir ese resumidero, ya que larga ese agua pestilente y se forma una laguna en esa esquina. Ya no sabemos a quién recurrir. El olor a podrido se expande a lo largo de las cuadras de las inmediaciones. En esas casas cercanas viven familias con muchas criaturas. Por favor, que alguien se haga cargo. También le pedimos intervención a la Defensoría del Pueblo. Gracias al diario por siempre brindarnos este espacio".

Actividades para chicos en este finde

GABRIEL

"Por favor, a la Municipalidad: un día de este finde largo ¿podrían repetir las actividades para chicos que cortaron la Costanera? Fue el último sábado de septiembre en la Costanera, desde la Locomotora hasta el puente. Cortaron el tránsito vehicular. Se jugó básquetbol, voley, hockey, etc. Gracias por el espacio".

Llegan cartas

¿Querés ser esclavo?, quedate manso, de brazos cruzados

HORACIO RIVARA

Quis custodiet ipsos custodes?, preguntaban los antiguos romanos cuando los querían convencer de entregar su libertad a cambio de seguridad.

Démosle más poder a los censores para controlar y vigilar a la población, decían los aspirantes a tiranos. Bueno, contestaba el pueblo, ¿pero quién custodia al custodio?

Jamás hubo una respuesta satisfactoria a esta pregunta, por eso quien entregó libertad por seguridad, perdió ambas. Sin excepción.

Pregunten a cualquier mujer golpeada qué le atrajo del luego agresor, en un principio. "A su lado me sentía segura", es casi siempre la respuesta.

Solo hay que saber leer las señales.

La pregunta fue casi olvidada al terminar el siglo I, pero en la película Batman versus Superman, mientras ellos pelean por alguna absurda razón, un grafiti en una columna al fondo la rescata: Quis custodiet ipsos custodes?

Quizás no la viste, porque como en los trucos de magia uno se concentra en la escena principal y no en lo importante, que es el entorno. Es solo cine pochoclero, dicen los tragacionistas, ellos nunca lo hubiesen notado, ven solo la superficie, lo sutil se les escapa. A mí no.

Para ser libre hay que aprender a leer entre líneas, pues la verdad está a la vista, pero debe pasar el filtro de la censura.

El censor era un magistrado romano cuyo fin era hacer los censos. Pero luego se le fue dando el poder de controlar a la población de ella misma. Qué se puede decir y qué no. Te cuidaba de aquello que no debés saber. Así abrieron el camino a los Nerones y Calígulas.

El Nuevo Orden Mundial está organizado para salvarnos.

Para evitar las guerras entre países los disolvemos, globalizamos el planeta. Matamos las diferencias

Para evitar el conflicto entre sexos, el sufrimiento de amor, los anulamos. Los hombres son desmasculinizados, y las mujeres desfemeneizadas. Además así son más obedientes. El sistema fue copiado de una colmena: Solo la reina y su zángano sienten deseo sexual.

Se reduce la población mundial de 7.500 millones a 500, un número más manejable. Un millón será la elite, el resto esclavos que no sabrán que lo son. Químicamente felices.

Solo la elite hará turismo. Basta de ver a Venecia llena de turistas culones de clase media sacando fotos. El Caribe, la Seychelles, París pertenecerán a ellos. El resto los verá en televisores 3D.

Para ello solo deben convencerte de que los aviones "dañan la capa de ozono" (sic).

Solo la elite comerá carne, para el resto los famosos vendedores de hamburguesas, etc., ya les tiene lista carne sintética. Además los insectos son enormes fuente de proteínas.

Solo la elite sentirá la potencia de un motor bramando, para la masa habrá autos eléctricos, perfectos para sus vidas descafeinadas. No te vas a poder alejar a más de 50 km de tu casa, y eso es perfecto. Quedate en casa, es el eslogan. Los bosques, los mares, las playas son nuestros.

No sobresalgas, no tengas rostro, sé como los Starship Troopers de la guerra de la galaxias, esos anodinos soldados de armadura blanca y máscara, que de nada les sirve contra las armas de la República, y de pésima puntería.

No tendrás nada y serás feliz, cada 4 meses te inyectarás metales pesados, y publicarás tu foto en redes sociales, mostrando el certificado de haber sido marcado.

Tenés que elegir: seguir bailando al son de la música de nuestros salvadores, cuyas caras visibles son Soros, Gates, Rockefeller, el Gobierno chino. Los políticos son solo gerentes menores, como los Kapos de los Campos de Concentración, que manejan la cachiporra a cambio de un poco más de comida, y la sensación de ser importante.

¿Quién nos salvará de los salvadores?

No van a ser los jueces que pueblan los tribunales, ni los legisladores, mucho menos los periodistas, o el jefe de Policía. Trabajan para ellos.

¿Quién te salva?

Vos mismo te salvás. Solo hay que despertar. Bienvenido a la lucha.