Schwartzman sufrió, ganó y está en tercera ronda de Indian Wells

En un reñido encuentro, el argentino Diego Schwartzman debutó en el Masters 1000 de Indian Wells con un triunfo en tres sets ante el estadounidense Maxime Cressy, número 145 del ránking ATP.

Lejos de su mejor nivel, el actualmente 15° del mundo se llevó la victoria por 6-2, 3-6 y 7-5. En el último set, el “Peque” rescató dos pelotas de partido para Cressy, cuando el jugador de 24 años estaba 5-4 arriba.

El buen rendimiento de Schwartzman en el inicio del partido comenzaría a ser aplacado por la intensidad del frnaco-americano, que a pesar de padecer molestias físicas, se mantuvo al mismo ritmo durante todo el duelo.

Luego de la épica salvada, el nacido en Buenos Aires ganaría ocho de los siguientes diez puntos y se llevaría el duelo por la segunda ronda del torneo.

Pure elation 🙌 @dieschwartzman saves two match points to take down Maxime Cressy 6-2 3-6 7-5. #BNPPO21 pic.twitter.com/rlEmY7dNpx