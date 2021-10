Cristina Kirchner defendió a Axel Kicillof por los subsidios a viajes de egresados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La vicepresidenta de la Nación publicó en Twitter un polémico mensaje donde se manifiesta a favor de la cuestionada decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Luego de que se anunciara un nuevo subsidio dirigido específicamente a los viajes de fin de curso que realizan los alumnos del último año de las escuelas secundarias por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la lluvia de críticas por parte de la oposición no demoraron en llegar.

En dicho sentido, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje donde no sólo apoya la decisión del ex ministro de Economía argentino, sino que también utiliza la situación para atacar a Mauricio Macri por la ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016.

En el tweet, la ex presidenta cuestionó que cuando "Macri le regaló a la mamá (Alicia Blanco Villegas) y al hermano (Gianfranco Macri) el blanqueo de 35 millones de dólares", no se cuestionó el caso como un “regalo”, pero si en estas circunstancias. Además, agregó: “Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vio pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco".

Esta publicación fue continuada en un hilo, donde Cristina finaliza su polémica crítica con un “andaaaa…”.

Cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vió pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco. pic.twitter.com/xIt5420GWz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 9, 2021

Cabe destacar que según el anuncio del gobierno bonaerense, se entregarán 30 mil pesos destinados al alojamiento y transporte para unos 220 mil alumnos de instituciones públicas y privadas.

Por otro lado, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, cuestionó el programa de viajes de egresados y aseguró que "no tiene lógica" la iniciativa, hecho por el que augura que en las elecciones "el Frente de Todos se va a derrumbar con estas políticas".

La ex ministra de Seguridad expresó: "El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está".