https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.10.2021 - Última actualización - 21:00

19:58

El 10 de octubre finalmente será la inauguración del monumento a Juan Marcos “Tati” Angelini realizado en pleno Parque Centenario de la localidad de Carreras, una obra para recordar al querido piloto. Fanáticos de Dodge de distintos puntos del país impulsaron el proyecto con el apoyo de la comuna.

Promovido por fanáticos Este domingo quedará inaugurado el monumento a "Tati" Angelini en Carreras El 10 de octubre finalmente será la inauguración del monumento a Juan Marcos “Tati” Angelini realizado en pleno Parque Centenario de la localidad de Carreras, una obra para recordar al querido piloto. Fanáticos de Dodge de distintos puntos del país impulsaron el proyecto con el apoyo de la comuna. El 10 de octubre finalmente será la inauguración del monumento a Juan Marcos “Tati” Angelini realizado en pleno Parque Centenario de la localidad de Carreras, una obra para recordar al querido piloto. Fanáticos de Dodge de distintos puntos del país impulsaron el proyecto con el apoyo de la comuna.

Desde principios de julio empezó a tomar forma sobre el acceso principal al pueblo de Carreras el monumento para inmortalizar al gran piloto de autos Juan Marcos “Tati” Angelini, quien perdió la vida en septiembre del 2018 en un accidente aéreo. Detrás de la propuesta homenaje, que quedará inaugurada formalmente este domingo a las 14 horas, están representantes de “La 7”, nombre con el que se identifica a la hinchada de Dodge en las tribunas de los autódromos de Buenos Aires y la comuna, en la figura del presidente Armando De Nenne.

La estructura del monumento simula un podio, en cuyo centro está una silueta a escala del recordado deportista santafesino fallecido a los 31 años y que brilló durante una década en el TC en el UR Racing, al mando precisamente de un Dodge. Uno de los impulsores, Guillermo “El fantasma” Giustozzi (La Plata), contó a Sur 24 que este trabajo es “único” a nivel nacional y que fue armado de “corazón” por los hinchas y la gente que quería a “Tati”. “Surgió cuando nos enteramos la mala noticia. Conocimos el lugar de donde era originario, pero en un mal momento. Lo hablamos y coincidimos en armar algo para identificarlo eternamente”, aseguró.

En cuanto a la idea de la construcción, explicó que siempre fue la misma: “Que todos separamos que es él cuando la veamos. Porque para saber que es ‘Tati’ no hace falta una foto. Él siempre estaba predispuesto, alegre y eso reflejamos”, recordó. Y es que destacó que el oriundo de Carrereas siempre los recibió de “primera” en los circuitos, peñas y fiestas. “En cierto modo, cierra todo lo que significó al público. Restauramos monolitos en otra época, hicimos algunos nuevos, pero nunca algo de esta magnitud”, graficó.

Foto: Gentileza

Por su parte, el padre de “Tati”, Hector “Chori” Angelini, valoró el carisma de su hijo con la gente y resaltó que nunca en su trayectoria haya tenido episodios con “portazos” en el medio o exabruptos. “Era muy carismático abajo del auto. Es un tipo que se hizo querer. Este cariño se lo ganó. Es mérito de él”, aseguró en referencia al monumento.

Además, reconoció que no pensaba que lo apreciaban tanto a su hijo a nivel país y que al día de hoy, la repercusión sigue siendo muy grande. “Eso me llama mucho la atención. Por eso, a los que no entienden de automovilismo hay que marcarles que el país tiene 44 millones, Santa Fe tiene más de 3 millones y la provincia (cuando corría “Tati) tenía 2 pilotos entre 44 en pista”.

Y continuó: “De Carreras, que tiene 1900 habitantes, salió un piloto de Turismo Carrertera que corrió durante 10 años 16 carreras anuales. Largan por competencia 44 en una categoría muy difícil y ahí estaba (“Tati”) representado a Carreras. Llegan muy pocos en el país a ese nivel y eso nos da la pauta de lo que fue”.

Por su parte, el presidente comunal Armando De Nenne, agradeció la predisposición de la hinchada de Dodge y del vínculo que pudieron entablar con la familia Angelini. “’Tati’ era una persona carismática, que siempre que estaba en Carreras pasaba a saludar. Yo lo conocí de chiquito y siempre supe de su pasión. Es algo que compartimos, el amor por los autos, los fierros y la mecánica. Hizo una carrera profesional que se destacó por su disciplina, compañerismo y porque era un buen tipo arriba del auto, en los boxes y fuera del circuito”, cerró.

Con información de Sur24.