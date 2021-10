https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 10.10.2021

Esperando noviembre Quiénes ganaron más y quiénes perdieron más en las PASO santafesinas

Por Martín Sperati

En Santa Fe el resultado de las PASO arrojó que la alianza de Juntos por el Cambio superó ampliamente al oficialismo provincial. Con un total de 673.930 votos en la categoría de Senadores, se impuso contabilizando el 37,73% del total de los sufragios emitidos. En segundo lugar, se ubicó la fuerza oficialista a nivel provincial y nacional -el Frente de Todos- con un total de 492.652 votos en la categoría de Senadores, que representan el 27,58% del total, casi 10 puntos de diferencia entre una y otra fuerza. El Frente Amplio Progresista, que gobernó la provincia por doce años, en la categoría Senadores obtuvo 183.403 votos, lo que representa el 10,26% de los sufragios emitidos. En cuarto lugar, finalmente, se ubican la sumatoria de votos en blanco y nulos, que en total son 183.090, casi los mismos que el FAP, un 10,25% de la totalidad de votos emitidos. De allí para abajo, el resto.

Vale la pena desmenuzar estos datos en un análisis al interior de cada una de las fuerzas y en relación a los actores que integraron las listas, a los fines de entender y remarcar algunos puntos.

En primer lugar, salta a la vista la muy buena elección realizada por Juntos por el Cambio, un resultado que sorprendió a propios y extraños, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Gobernador participó como candidato a Senador suplente, lo que algunos tomaron como una clara señal de la intención de Omar Perotti de plebiscitar su gestión. Los números de la elección de Juntos por el Cambio son un aún más llamativos si se los analiza desgranando en resultado según Departamentos. Así, por ejemplo, si miramos al Departamento Rosario -el cual suele ser la meca electoral santafesina y el factor que inclina la balanza-, se observa una elección muy pareja entre las dos primeras fuerzas: Juntos por el Cambio sumó un 30,77% de los votos contra el Frente de Todos que contabilizó 30,1%. Esto quiere decir que, en Rosario, evidentemente, no estuvo la diferencia.

En contrapartida, hay tres Departamentos donde la alianza ganadora sacó más de la mitad de los votos (mérito que ninguna otra fuerza alcanzó en ningún lado). Ellos son: Las Colonias (50,61%), San Justo (52,3%) y General Obligado (53,17%). En relación a este último cabe una lectura importante: la cabecera del Departamento es la ciudad de Reconquista que junto a la de Avellaneda conforman el conglomerado urbano más importante del norte santafesino. La lista "Cambiemos con Ganas" encabezada por Carolina Losada y secundada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín -obtuvo en General Obligado el 68,6% del total de los votos de la alianza Juntos por el Cambio. Es evidente que la presencia de Scarpín en esa nómina configuró un factor decisivo para torcer la balanza de manera contundente en ese Departamento.

Siguiendo en la línea de una lectura de la relación de los nombres propios con el territorio, en el Departamento La Capital el mejor resultado dentro de la alianza Juntos por el Cambio fue obtenido también por la lista de Losada, la cual llevaba a la cabeza de la lista de diputados al ex intendente Mario Barletta. Allí Losada-Scarpín-Barletta se llevaron el 36,7% de los votos de la alianza. En la misma línea de análisis, a pesar de los magros resultados obtenidos por el ex intendente José Corral, su mayor caudal de votos también estuvo en La Capital con el 23,5% de lo obtenido por la alianza que lo ubicó segundo detrás de Losada-Barletta. Del mismo modo, en Rosario el gran aporte lo hizo la lista encabezada por Federico Angelini, que obtuvo el 31,11% del total de los votos de Juntos por el Cambio. En tanto, la lista encabezada por Maximiliano Pullaro fue quizás la sorpresa de esta interna. Mientras la mayor parte de las encuestas lo ubicaban en cuarto lugar, el ex Ministro de Seguridad del gobierno socialista se alzó con una importante cantidad de votos que lo ubicaron segundo detrás de Losada-Scarpín, que lo superaron por algo más de dos puntos.

Por otra parte, la elección del Frente Amplio Progresista no fue buena en general, más aún si se tiene en cuenta que gobernó la Provincia durante 12 años seguidos y que conserva las intendencias de Santa Fe y de Rosario. El repentino fallecimiento de Miguel Lifschitz, líder indiscutido del Frente, dificultó muchísimo tanto el armado de las listas como la campaña misma. El traslado de votos del ex gobernador a su esposa -Clara García, actual diputada provincial- no se dio de la manera que hubieran esperado. Aun así, fue precisamente en estos dos lugares donde hizo su mejor elección: 12,24% del total de los sufragios en el primer caso, y 13,29% en Rosario, su nicho histórico.

El Frente de Todos, por su parte, hizo una mala elección, de eso no caben dudas. Esto es para destacar teniendo en cuenta que se trata de la fuerza gobernante de la provincia, y que tuvo entre sus candidatos a los senadores de los dos Departamentos más grandes (Marcos Castelló de La Capital y Marcelo Lewandowski de Rosario). Cabe acotar además que, contrariamente a lo sucedido en los otros Frentes, el gobernador Perotti no pudo hacer valer sus raíces rafaelinas, ya que en el Departamento Castellanos obtuvo el 24,3% de los votos, contra el 45,78% que obtuvo Juntos por el Cambio. En la misma línea, los peores resultados de la fuerza gobernante fueron en los Departamentos General López y General Obligado, con el 9,1% y 9,26% respectivamente.

Por otro lado, la mejor performance electoral del Frente de Todos estuvo en el Departamento San Javier. Allí llama la atención que también fue el lugar donde se dio más paridad entre las dos listas que disputaban la interna: la lista de Lewandowski obtuvo un 18,5% del total contra un 18,4% de la Rossi, integrándose así el resultado total con en un 51% aportado por la lista oficial y un 49% de la lista Rossi-Rodenas. El otro lugar donde mayor paridad se dio en la interna justicialista fue en el Departamento La Capital, donde el 23% de los votos obtenidos por el peronismo estuvo integrado en un 60% por los votos obtenidos por Lewandowski y un 40% de los obtenidos por la lista Rossi-Rodenas. También en Vera, lugar de donde Agustín Rossi es oriundo, el peronismo obtuvo un 36% de los votos totales, siendo la distribución dentro de la interna de un 35% para la lista de Rossi y de un 65% para la de Lewandowski.

Así las cosas, es dable concluir que los lugares donde el Frente de Todos tuvo mejores desempeños fueron aquellos donde la lista quedó en segundo lugar, sin embargo, aportó un buen caudal de votos al magro resultado general que obtuvo la lista del gobernador en toda la Provincia. En ese sentido, el 30,1% de los votos que obtuvo el Frente de Todos en Rosario pueden atribuirse a la trayectoria de Rossi y a la candidatura de Eduardo Toniolli, y el buen desempeño en el Departamento La Capital puede asociarse también a la figura de Agustín Rossi y a la presencia de Oscar "Cachi" Martínez como candidato a diputado nacional.

Finalmente, si comparamos los resultados de las PASO 2021 con los de las elecciones Generales del 2019 pueden observarse modificaciones en todos los sectores. Por un lado, la sumatoria de votos en blanco y nulos creció en un 1,9% (de 8,35% en 2019 a 10,25% este año), lo que no deja de ser una expresión del descontento con la política en general y con el gobierno provincial en particular. Juntos por el Cambio, por su parte, registró un crecimiento de un 19,6%, lo que duplica su resultado dos años atrás, ya que en 2019 obtuvo 18,13% de los votos contra el 37,73% de este año. El Frente Amplio Progresista, por su parte, perdió mucho terreno, cayendo un 24,48% en el apoyo popular, ya que en las PASO de este año obtuvo un 10,26% de los votos contra el 34,74% del año 2019. Finalmente, el Frente de Todos, aun siendo la fuerza gobernante, perdió un 11,2% del apoyo de la ciudadanía. En 2019 había obtenido un 38,78% de los sufragios y este año cayó al 27,58%.

Resultados que hablan a las claras de la percepción de los santafesinos y santafesinas sobre la gestión del gobierno provincial y la necesidad de revisar el rumbo.