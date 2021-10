Argentina por tres puntos vitales para poner un pie en Qatar 2022

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hoy, desde las 20.30, el seleccionado nacional, que marcha segundo en la tabla detrás de Brasil, recibirá en el Monumental de Núñez (con 50 por ciento de aforo...) a Uruguay, cuarto a tres unidades de la albiceleste. Dirigirá el chileno Roberto Tobar, en el partido que puede llegar a ser el número 24 sin derrotas del equipo de Scaloni.

El seleccionado argentino de fútbol, que lleva 23 partidos invicto, recibirá hoy a Uruguay, en el partido postergado de la quinta fecha de Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 20.30 en el estadio Monumental, que contará con el 50 por ciento de aforo, y arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Argentina llegará al clásico del Río de la Plata con 19 puntos, único escolta de Brasil (27), y con un invicto de 23 juegos, entre clasificatorios, amistosos y Copa América.

El panorama del lado de Uruguay es otro, ya que si bien se posiciona en el cuarto lugar, dentro de los clasificados a Qatar, tiene 16 unidades y le restan cinco fuera de Montevideo sobre ocho fechas.

Para este choque, Lionel Scaloni maneja la opción de sacar a Joaquín Correa del ataque y colocar a Lautaro Martínez, que no estuvo con Paraguay por una molestia muscular y lo esperará hasta último momento.

El delantero del Inter de Milán es un hombre clave en el ataque del equipo (un grito cada 146 minutos en 27 partidos), y se notó sobre todo en el último toque dentro del área, más allá de las buenas apariciones de Correa, compañero también en el club italiano.

El ex Racing se convirtió en un socio ideal para Lionel Messi en la zona ofensiva, sobre todo a la hora de ir a buscar los pases en cortada y con unas diagonales complicadas para los rivales, que lo sufrieron en varias ocasiones en la Copa América ganada en Brasil hace apenas tres meses. Sus 15 goles en 31 partidos lo respaldan en cada convocatoria, además de su presente en la Serie A (campeón de la última temporada).

Por otro lado, Marcos Acuña, que llegó desde Sevilla con una dolencia y pidió probar contra Paraguay, posiblemente se ausente contra Uruguay, más allá del deseo concreto de ocupar la banda izquierda de la defensa. El entrenador lo esperará hasta último momento, y si no lo guardará para el choque del jueves, importante al ser de local y contra Perú (superó 2 a 0 a Chile como local en su última presentación).

De esta manera se le abrió la posibilidad a Nicolás Tagliafico, capitán y referente del Ajax en Países Bajos y una alternativa siempre a mano para ser el lateral izquierdo.

La duda también estará en el otro costado de la defensa, entre Nahuel Molina (Udinese), titular contra Paraguay, y Gonzalo Montiel, que se mostró con algunas dolencias y fue preservado para estar desde el arranque contra Uruguay. En principio jugará el futbolista de River.

Finalmente, la incógnita aparece en el mediocampo entre Leandro Paredes, de floja tarea en la recuperación y sobre todo al ser la primera opción de pase en la salida a Asunción, y Guido Rodríguez (que le suma un buen juego aéreo).

¿Y los charrúas?

Por el lado de Uruguay, las bajas confirmadas son Rodrigo Bentancur (límite de amarillas) y los lesionados José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta, lo que obligará a Oscar Washington Tabárez a rearmar su mediocampo y a buscar un referente para la defensa.

En el fondo se dirimirán el puesto entre Ronald Araújo y Sebastián Coates, al tiempo que en la línea de volantes ingresarán Nicolás De La Cruz y Lucas Torreira. Además, en el ataque, Luis Suárez y Edison Cavani perdieron un poco de terreno en el último tiempo y asoma como posibilidad Darwin Núñez.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Diego Godín, Ronald Araújo y Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Lucas Torreira y Nicolás De La Cruz; Luis Suárez y Edison Cavani. DT: Washington Tabárez.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Cancha: River. Hora: 20.30. TV: TV Pública y TyC Sports.

Scaloni: "Vamos a esperar hasta último momento"

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, avisó ayer que esperará hasta último momento para definir el equipo para enfrentarse a Uruguay por el "cansancio" de sus dirigidos, en lo que será la puesta al día de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, suspendida en marzo por el coronavirus. "No podemos asegurar el equipo al cien por cien, vamos a esperar hasta último momento para definirlo. Sabemos que el rendimiento del equipo en Paraguay fue satisfactorio", explicó Scaloni en la conferencia virtual.

Espérenme. Scaloni no ha confirmado el equipo para recibir a Uruguay. Foto: Archivo

"Hay cansancio. El 'Huevo' Acuña salió por una molestia, esperemos que pueda moverse con normalidad y nos decidiremos, no me gusta poner jugadores que no estén en condiciones", continuó. Así el entrenador dejó abierta la incógnita sobre quién estará en el lateral izquierdo entre Acuña y Nicolás Tagliafico, lo mismo hizo sobre el derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

"Evaluamos dosificar, ya con que un jugador descanse 20 minutos es importante. Necesitamos saber dónde estamos parados, tengo el equipo en la cabeza pero dependemos de la recuperación física", insistió.

Acerca de Uruguay (16 puntos) destacó que es un seleccionado de "jerarquía con grandes futbolistas" pero aclaró que saldrá a jugar de la "misma manera". "Uruguay no es una selección como cualquiera, es un equipo conformado hace tiempo y me gusta cómo tiran todos juntos para el mismo lado. Tienen una mezcla entre jóvenes y futbolistas consolidados, con delanteros de primer nivel y es de las mejores selecciones del mundo", valoró.

Sus elogios para el trabajo en Uruguay (campeón en la Copa América 2011 y cuarto en el Mundial de 2010) continuaron cuando habló de Oscar Washington Tabárez: "Es un ejemplo y ojalá en Argentina podamos estar alguna vez con un entrenador por tantos años y mantener una línea de juego".

Por otro lado se manifestó nuevamente sobre el partido suspendido contra Brasil en la triple fecha anterior y pidió una "pronta resolución" porque en noviembre se enfrentarán en San Juan y todavía "no se sabe" qué pasará con esos tres puntos. "No veo tiempo material de que se pueda jugar el partido con Brasil, no hay fecha en el calendario, espero una resolución rápida y pensamos que somos los damnificados en este caso", argumentó.

Colombia-Brasil

Brasil, con una notable efectividad al haber ganado los nueve partidos que jugó y con el regreso de su estrella Neymar tras haber purgado una sanción, visita hoy a Colombia. El encuentro se jugará desde las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla y bajo una temperatura muy alta en una ciudad en la que hay abundante humedad, con el arbitraje del argentino Patricio Loustau y televisación de TyC Sports.

Neymar será titular hoy en Brasil para visitar a Colombia.Foto: Archivo

Formaciones:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro, Everton Ribeiro, Rapinha, Fred y Lucas Paquetá; Neymar y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). Estadio: Metropolitano (Barranquilla). Hora: 18. TV: TyC Sports.

Venezuela-Ecuador

El seleccionado de Ecuador, tercero de las Eliminatorias Sudamericanas, visitará hoy a Venezuela, último de la clasificación, con el objetivo de sumar una nueva victoria que lo consolide en la zona de acceso al Mundial Qatar 2022. El partido se jugará desde las 17.30 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UVC) en la capital Caracas, con arbitraje de uruguayo Andrés Cunha y transmisión de DeporTV.

Formaciones

Venezuela: Joel Graterol; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Oscar González; Tomás Rincón y Junior Moreno; Yeferson Soteldo y Adalberto Peñaranda; Jan Hurtado y Eric Ramírez. DT: Leonardo González.

Ecuador: Moisés Ramírez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo y Moisés Caicedo; Ángel Mena, Gonzalo Plata y Enner Valencia; Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Estadio: Olímpico UCV (Caracas). Hora: 17:30. TV: DeporTV.

Chile-Paraguay

El seleccionado de Chile, complicada en lo que respecta a la clasificación para Qatar, será local hoy ante Paraguay (también urgido de puntos), dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. El partido se jugará este domingo desde las 21 en el estadio San Carlos de Apoquindo, de la Universidad Católica, con un aforo permitido de 10.800 asistentes, será arbitrado por el argentino Néstor Pitana y televisado por la señal TyC Sports 2.

Formaciones

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Marcelo Núñez y Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Santiago Arzamendia; Jorge Morel, Ángel Cardozo Lucena, Richard Sánchez y Ángel Romero; Antonio Sanabria y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina). Cancha: Universidad Católica. Hora: 21. TV: TyC Sports 2.

Bolivia-Perú

El seleccionado de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca e ilusionado por de repetir la clasificación a un Mundial tal como sucedió en el anterior en Rusia 2018, visita hoy a Bolivia en la siempre temida altura de La Paz. El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, ciudad ubicada a 3.860 metros sobre el nivel del mar, un factor que suele favorecer a los bolivianos.

Formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín, Fernando Saucedo y José Sagredo; Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano y Moisés Villarroel; Henry Vaca y Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens y Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Marcos López; Sergio Peña y Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador). Estadio: Hernando Siles (La Paz). Hora: 17. TV: TV Pública.