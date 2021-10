https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.10.2021 - Última actualización - 10:44

10:41

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Pedido para bebé por nacer

LEA

"Este es un pedido solidario para una mamá que va a dar a luz (al parecer es una nena), que necesita ropita, un coche y un moisés. Lo necesita con urgencia. El nombre de la mamá es: Lucila y su teléfono: 3426 11-2227. Desde ya muchas gracias a todo quien pueda y quiera colaborar".

****

Agua que impide el paso

JOSÉ FERNÁNDEZ DE B° BARRANQUITAS

"Vivo en Luciano Molinas y Brasil. Es para referirme a la zona donde está la escuela Visión de Futuro, que está a la vuelta de mi casa, adonde voy a buscar a mi nieto y hay una vereda angostita con mucha agua, desde hace más de 20 días. He llamado a Assa y nadie me lleva el apunte. Es una cosa de locos. Agradezco al diario que me publique este reclamo, con la esperanza de que pronto solucionen esto".

****

Vivienda propia

DR. MARIO PILO

"Argentina, como siempre detrás de Venezuela, es el país más caro de la región para tener la posibilidad de la vivienda propia. El metro cuadrado equivale a 14 salarios mínimos. Es decir que un pequeño departamento de 70 m2 equivale a 980 salarios mínimos, lo que significa $ 29.500.000. Sin palabras. Este es el éxito del modelo populista-peronista, que hace lo mismo hace 70 años. Pero no toda la culpa es de los chanchos, ¿quiénes los votan?, yo no, ¿y ustedes?".

****

Inseguridad

UNA SANTAFESINA TRISTE

"Estoy muy triste con lo que está pasando. Así nos van las cosas. Los ladrones, asesinos, delincuentes están copando la ciudad de Santa Fe. Ya hay gente que se asienta cerca de los bulevares y nadie los saca. Pero claro, esto es sabido por la Municipalidad, por concejales, etc., que no hacen nada de nada. Y así nos va y nos va a seguir yendo. Rosario es algo que no se puede creer. Encima le quieren dar un título de distinguido a este chico que se hace llamar L-gante, por la letra de sus canciones. Es una vergüenza. Quizás ese chico cree que la violencia de género es pegar, dañar físicamente. Pero no, es también lo que él dice, que trata a la mujer de gato y emite otras palabras irrepetibles. Yo felicito a la edila que dio la cara y leyó las canciones de este pibe, que atrás sigue la madre, que es una ignorante total y una viva. La edila Daniela León leyó las letras de las canciones para argumentar su oposición a la distinción. Y a la otra concejala, la que presentó la iniciativa para ese reconocimiento, la tendrían que echar como a él, por las cosas que dice de la mujer, agresivamente. Y él lo toma a risa, quizás no se da cuenta... Y nadie dice nada. ¿Quién lo banca a ese muchacho? Aparte, se nota a la legua que cuando él hizo la canción enseñando el abecedario es como que está desprestigiando a todos los docentes argentinos. Como que necesitan de él para que un chico aprenda el abecedario. Es una mentira. Es para captar a las criaturas, para que lo sigan en todas sus cosas, que dan repugnancia. Atrás de los espectáculos de él pasan videos con las plantas de marihuana, que destrozan la mente de las personas. Yo tengo muchos años y vivo en un barrio y he visto familias enteras destruidas por la marihuana. Y quieren legalizarla. Dios nos proteja. La gente parece que ha hecho un pacto con el diablo".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Los experimentos sociológicos a gran escala nunca son experimentos en el sentido físico. No están hechos para hacer progresar el conocimiento como tal, sino para conseguir el éxito político. Nunca llevados a cabo en un laboratorio aislado del mundo exterior. Por el contrario, el mero hecho de que sean llevados a cabo cambian las condiciones de la sociedad. Nunca pueden ser repetidos precisamente, bajo las mismas condiciones. Ya que estas condiciones fueron cambiadas por su primera ejecución".

****

A sesenta y tres años del servicio militar

CARLOS MUES

Seis ex soldados clase 1937, nos reunimos el 6 de octubre pasado en el portón del antiguo Regimientos 12 de infantería que se llamó Héroes de La Florida, donde estuvimos en 1958 muchos meses haciendo nuestro servicio militar obligatorio. Han transcurrido sesenta y tres años de esa experiencia. Hoy funciona allí el Liceo Militar Gral. Belgrano. En la adyacencias de la Plaza de Armas estaban reunidos la banda que tocó varias canciones en nuestro homenaje, por último la marcha con la que solíamos desfilar, lágrima, emociones y casi todos acompañamos con nuestros maltrechos pies el compás de esa inolvidable música.

Nos acompañó un militar y nos paseó por donde fueron Armas Pesadas, Destinos, Enfermería, Cocina, Panadería, algunas de esas edificaciones están intactas con otros usos. El Coronel director del Liceo nos despidió con mucho respeto y nos interrogó como era el cuartel, los caballos, la instrucciones en ese momento, la comida, etc. Etc. Los seis sin proponerlo le comentamos que todos éramos fervientes adherentes al Servicio Militar Obligatorio. Cada un con un motivo valedero.

Estuvimos allí presentes; CUELLO, INGARAMO, CASSOLA, ALLAIO, PALERMO y MUES. Como siempre agradeciendo vuestra gentileza los saludo atentamente.