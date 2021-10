Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Segunda dosis

MARÍA CORIA

"Soy una madre santotomesina, preocupada por la vacunación Covid de mis hijos. ¿Dónde puedo reclamar que a mis hijos de 23 y 21 años aún no los han vacunado con la segunda dosis, siendo que en los medios de comunicación masiva se reclama que los jóvenes se anoten para ello? Fueron vacunados en julio y aún siguen esperando la segunda dosis. ¿Todo lo que se informa es mentira?".

N. DE R.: Tiene que llamar al 0800 Covid. Es el mismo de los hisopados. 0800 555 6549 / 0800 555 6768.

****

Más patrullaje nocturno

UN LECTOR

"Al señor gobernador, Omar Perotti; al área de Anticorrupción de 1° de Mayo y 1a. Junta; a los de Delitos Complejos; al titular de la Jefatura de la ciudad de Santa Fe; a los nuevos funcionarios, les pregunto y digo: los robos que se están produciendo, por ejemplo en Av. Freyre y Crespo, como el negocio de electrónica que el día 7 a la noche les robaron todas las computadoras, son a las 12 de la noche, a las 7, 8 de la mañana, y son a esa hora porque saben que no hay comandos. Por eso les digo que tienen que comprar más móviles para el 911 y agreguen más personal para que patrullen la ciudad durante esas horas. Los choros se las saben todas y tienen constante comunicación entre ellos. Ahora se ha puesto de moda romper las vidrieras... Pareciera que la policía hace la vista gorda... No han cargado en un carrito o en un vehículo pequeño todas las computadoras que se han llevado. ¿Entonces, cómo es esto? Los responsables del área de seguridad, ¿no saben esto? Compren más camionetas y patrullen desde las 23 hasta las 8 de la mañana, de norte a sur y de este o oeste; y hagan un anillo, para que los maleantes sepan que están controlados. Es fácil. Y si tienen que pagar horas extra, háganlo. Comuníquense con los de la Nación. Al parecer falta formación, información o eficiencia. ¿Son ciegos, sordos y mudos? Saben que los robos son de madrugada. Como ciudadano les exijo que tomen medidas, porque la escalada de robos es cada vez mayor, y más de madrugada".

****

Discurso para maquillar la crisis

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Por el discurso en la convención anual de la Cámara de la Construcción, es evidente que nunca estuvo frente a una Empresa y lo que ello significa cuando debe navegar por aguas turbulentas generadas por el propio gobierno. Para el empresario argentino todos los días son de riesgo, carga impositiva, devaluaciones, indemnizaciones, ausentismo, conflictos sindicales, los bancos sus tasas confiscatorias, reposición de insumos, clientes que no pagan en término, los piquetes, los mafiosos popes del sindicalismo y sus bloqueos. Debemos perdonar que no tiene idea de lo que habla, carece del expertise en el manejo de una industria o comercio, habla de no especular cuando ya no se trata de ganar, el fin es juntar insumos y vender para mantenerse a flote aún empatando, 'jugando con el Capital' sin pasar por banco. Lamentable".

****

Habilitaciones

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Pienso que todo esto de liberar las canchas, los boliches, que no se usen los barbijos, etc., es para que vuelva a resurgir el Covid y así suspenden las elecciones. Yo creo que eso es lo que maquiavélicamente están elucubrando".

****

Reflexiones

ERCILIO FERRI

"Es claro que las instituciones democráticas sobreviven con dificultad, ahí donde el proceso de modernización no se ha completado, impera la pobreza y son embrionarios los grupos que constituyen la base de las democracias modernas, la clase media y el proletariado industrial. Pero la democracia no es la consecuencia del desarrollo económico, sino de la educación política. Las tradiciones democráticas, la gran contribución inglesa, al mundo moderno han sido mejor y más profundamente asimiladas por la India, que por Alemania, Italia y España, para no hablar de nuestra América Latina".

****

¿Qué nos pasó?

ALFREDO SALOMÓN

"La República Argentina, en un tiempo fue modelo, ante el mundo, como país próspero, que recibía a todo el mundo para que se haga la 'América', después de la Segunda Guerra Mundial preferentemente y vivía en forma feliz. Fuimos potencia, con un gobierno modelo, y dábamos alimentos como carne y trigo a países de Europa. Hoy en día, en nuestro bendito país hay hambre. ¡¿Qué nos pasó?! Solo tengo una respuesta: mala administración. Corrupción por parte de gente irresponsable e incapaz de gobernar como corresponde. Para colmo de males, la Justicia generalmente se inclina ante el partido gobernante. Hay que cambiar de hábitos lo antes posible y aplicar la justicia como corresponde, si queremos progresar. Gracias por el espacio".