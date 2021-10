Una tormenta solar impactará hoy la Tierra: ¿afectará las comunicaciones e internet?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó este lunes sobre una tormenta geomagnética a causa de una erupción solar masiva que afectará la Tierra hoy y es posible que genere interrupciones en las redes eléctricas, a la vez que podría llevar la aurora boreal cientos de kilómetros al sur, incluso hasta la ciudad de Nueva York.

El fenómeno es una llamarada conocida por los expertos como “eyección de masa coronal” (CME, por sus siglas en inglés) y fue observada por los astrónomos el sábado en el lado del sol que da sobre la Tierra. Las CME se producen en los períodos de mayor actividad solar.

La mancha solar activa AR2882 entró en erupción el sábado 9 de octubre de 2021 (0640 UT), produciendo una fuerte llamarada solar de clase M1.6 y una CME dirigida a la Tierra

Coronagraph imagery is starting to trickle in showing the impressive CME launched during the M1.6 solar flare.



A full halo CME was launched which will certainly arrive at Earth within the next 48 to 72 hours. Geomagnetic storm conditions will be highly likely. More info later, pic.twitter.com/wURl4YHYf4