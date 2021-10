Este martes, Unión retomará la inscripción de nuevos socios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club felicitó a la gente que fue al partido contra Platense en la vuelta de los hinchas al 15 de Abril. El balance que se hizo de la organización, fue altamente positivo. Se superó la barrera de los 17.000 socios.

Fueron días de arduo trabajo en el club. La reapertura de las puertas para el ingreso de los socios al 15 de Abril demandó jornadas febriles y de mucho trabajo. Como ya lo expresó El Litoral, el balance fue altamente positivo, hubo elogios de parte del Ministerio de Seguridad y la policía en tanto que el cálculo que se hizo en el club, fue que asistieron algo más de 11.500 personas, con lo cuál se respetó el aforo permitido.

El club emitió un comunicado en el que expresa textualmente lo siguiente:

"El Club Unión agradece a Socios y Socias por el comportamiento ejemplar demostrado en el partido de ayer y comunica que, la primera experiencia respetando la disposición del gobierno nacional del 50% de aforo en el estadio, ha sido exitosa. En este sentido se destaca que los ingresos al estadio fueron de manera organizada y ordenada, tanto en los sectores de tribuna como de platea. En los próximos días se analizarán todas las estadísticas de ingreso y el martes próximo se retomará la inscripción de nuevos socios que se había suspendido momentáneamente, para proteger, cuidar y asegurar el ingreso al estadio de socios y socias que mantuvieron el pago de su cuota durante toda la pandemia, desde que se restringió el acceso del público a los estadios. A todos ellos les agradecemos su fidelidad y amor por la institución, por entender el contexto y sostener al Club en el tiempo complejo que nos tocó atravesar", reza el comunicado de la comisión directiva rojiblanca.

Se recuerda que Unión decidió suspender momentáneamente la conscripción de socios, aunque se atendió a todos los que concurrieron el último día en el horario indicado, extendiendo la atención hasta que la última de las personas pudo realizar el trámite.

De acuerdo a lo que averiguó El Litoral, Unión superó ya la cantidad de 17.000 socios y la decisión que se tomó es la de continuar haciendo nuevos asociados, hecho que se reanudará este martes.

Nada faltó en la previa al partido. Foto: Manuel Fabatía

"No es para tanto", "no es tan así", "no es el momento"

Por Ricardo Porta

Frases que a lo largo de mi trayectoria he escuchado de distintos dirigentes del club en momentos críticos. "No Ricardo…" y a continuación me rezaban esas frases, que posteriormente, al no actuar, me daban la razón. Resultado: la gran diferencia con los "primos".

En ésta misma CD hay amigos que tienen la oportunidad, por mis canales, de expresarse. Sin embargo al invitarlos, me contestan con algunas de esas frases. Uno de ellos es el vocal suplente Maximiliano Romero, lo digo públicamente porque él se expresa en redes sociales y es crítico de esta CD que "está acompañando al cementerio a Luis Spahn".

He escuchado las últimas declaraciones de Spahn, antes del partido frente a Platense. Volvieron a decepcionarme. Por su soberbia, por la falta de autocrítica. Por no preguntarse: ¿Qué estamos haciendo mal?. No, todo lo contrario: el mal de Unión son los palos en la rueda que le ponen los opositores. Hace 12 años que está al frente del club que él rescató de la muerte. ¿Que puso el dinero?: SI, lo puso. Pero es tan mal administrador, que ahora tiene problemas de demostrar en la Justicia que esos 5 millones y medio de dólares, que él me dijo en el comienzo del anteaño pasado que él mismo, su familia y sus empresas habían prestado a Unión, y que carecen de documentación respaldatoria y que a juicio de la Comisión Auditora designada por Asamblea, demostró lo contrario: ÉL LE DEBE AL CLUB.

Siguen las preguntas: ¿Y Blandí?. ¿Para qué se lo trajo?. ¿Alguien sabe si Unión paga algo de su estancia en Santa Fe?. Hasta ahora, lo único que ha logrado es tapar posibilidades de canteranos (Kevin Zenón)... ¿Y el coordinador de formativas?... ¿Y el predio? Claro, logró terminar la tribuna Sur. Aplausos y clarines. Pero, ¿y el salto de calidad en fútbol profesional?

Mi humilde sugerencia es que en el "viaje al cementerio", algunos de sus acompañantes deben recordarle que los muertos no hablan.