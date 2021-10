https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un fin de semana plagado de fútbol amateur en las ligas regionales, la violencia fue protagonista en más de una cancha.

Liga Galvense Lamentable hecho de violencia contra el entrenador de Alba Juniors de Coronda En un fin de semana plagado de fútbol amateur en las ligas regionales, la violencia fue protagonista en más de una cancha.

Este fin de semana en un partido de inferiores, donde el Club Alba Juniors de Coronda enfrentó en la Localidad de San Fabián, al Club Unión Progresista ocurrió un lamentable hecho de violencia hacia el entrenador del equipo visitante.



Leandro "Pilu" Gomez, DT. de Alba Juniors compartió los detalles del hecho de violencia que lo tuvo como protagonista:



“Cuando terminó el partido vamos saliendo por la puerta del medio y se amontona gente y le empiezan a decir cosas a los nenes, entonces salgo a hablar y me pongo a conversar con estas personas y vino un tipo de atrás y me golpeó, a todo esto mi viejo también recibió el golpe de otra persona” relató la víctima del hecho.



Además recalcó que era innecesario tener que vivir esa situación, sobre todo por los niños que no deberían haberlo presenciado:



“Estoy dolido porque es una situación que no pueden ver los chicos. Realizamos los pasos en la Unidad Regional XV, me tomaron acta. Lo que me duele es que un club que labura como nosotros por cuatro o cinco personas pase esto”.



“Me duele por el club pero van a tener que tomar cartas en el asunto, me tocó a mi por suerte y no a alguno de los chicos. Los mismos padres están indignados, cómo mandan a los chicos a jugar. Ojalá se acomode y podamos seguir adelante por ellos”, concluyó.