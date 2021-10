https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.10.2021 - Última actualización - 20:36

20:11

El ministro de Seguridad salió este lunes al cruce del humorista quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral.

Derivó en una denuncia Polémico tuit de Aníbal Fernández contra el dibujante Nik El ministro de Seguridad salió este lunes al cruce del humorista quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral. El ministro de Seguridad salió este lunes al cruce del humorista quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió este lunes al cruce del humorista Nik, quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral. Por el episodio, dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron a Fernández y pidieron su renuncia.

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", afirmó Nik en su cuenta de la red social Twitter.

Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo. — Nik (@Nikgaturro) October 8, 2021

Por la misma vía, el funcionario le respondió al citar su mensaje, y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?".

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

Luego, los cruces siguieron y el humorista la respondió: "El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo".

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

"El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet", subrayó Nik.

El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa.

Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet. pic.twitter.com/UjLU8Q5LjR — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

"Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO", agregó el humorista y anticipó que irá a la Justicia.

Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO. @fernandezanibal pic.twitter.com/iZspBY043C — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

Posteriormente, el ministro de Seguridad le respondió a un usuario que criticaba sus expresiones y aclaró: "No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño".

Alejandro, te estás subiendo las medias y la foto es de carnet.

No amenace a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño https://t.co/U3jP1Oo3vH https://t.co/Mb0STv8Z2m — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 11, 2021

Luego de los tuits, el diputado nacional y presidente de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió: "El país del revés, donde el ministro de seguridad Aníbal Fernández en lugar de cuidar a los ciudadanos, genera miedo y amenazas con sus declaraciones públicas en las redes sociales. Es grave e inadmisible lo ocurrido, le exigimos que se retracte. Nos solidarizamos con el humorista gráfico Nick".

Por su parte, el ex secretario de Seguridad y candidato a diputado nacional Gerardo Milman pidió la renuncia de Fernández. "El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con @nikgaturro es canallesco. Pida disculpas y renuncie", agregó.