Paolo Goltz, figura en las dos áreas

El defensor entrerriano fue el "pilar" de la defensa y además clavó el primero en la última jugada de la primera etapa. Volvió al triunfo Colón dejando una buena imagen ante San Lorenzo.

Ganó bien Colón ante un San Lorenzo que atacó mucho pero siempre dejó la sensación de estar muy lejos de convertir, todo lo contrario con lo que ofreció el equipo de Eduardo Domínguez, que mostró mucha firmeza de atrás para adelante y que sin "ir tanto" dispuso de muchísimas situaciones como para haber ampliado el marcador, sin tener que sufrir en los minutos finales por lo "corto" del resultado.

Colón lo fue ganando de atrás para adelante, neutralizando a un San Lorenzo que siempre se sintió muy incómodo en el trámite y que en la primera parte, pese intentar buscar el arco "sabalero" solo tuvo una clara, que fue de un rebote, donde Burián "atoró" en gran forma al colombiano Zapata que le apuntó al cuerpo al uruguayo.

Leonardo Burián (7) Le tapó una pelota impresionante a Zapata en el primer tiempo, nada que hacer en el gol. Transmitió mucha seguridad a la hora de salir a cortar centros.

Rafael Delgado (6) Complicado en la primera parte del juego, pero mejorando con el correr de los minutos para terminar redondeando un más que aceptable partido.

Paolo Goltz (8) La figura del equipo el entrerriano, fue clave a la hora de defender y además abrió el marcador en una jugada donde rechazó en su propia área, para llegar y definir de cabeza en el último minuto de la primera etapa. Tras mucho tiempo volvió a ser el jugador sólido de la defensa.

Facundo Garcés (6) Parejo a lo largo de los 90 minutos, sin grandes fallas y con mucho orden, sin dudas un gran complemento para Goltz en la cueva, en un partido donde entre ambos se encargaron de simplificar el trabajo.

Eric Mesa (7) Flojo primer tiempo, ya que por su sector atacó siempre San Lorenzo, pero fue clave en la segunda mitad, de arranque le tapó el gol a Di Santo con un cierre providencial, completando luego con un tremendo remate desde afuera del área que le terminó significando el triunfo a Colón.

Federico Lértora (6) Buen desempeño del volante rojinegro, tal vez no con el protagonismo de otros juegos, pero siempre con mucha presencia para ganar las divididas y relevar a sus compañeros.

Rodrigo Aliendro (6) Tuvos dos situaciones muy claras en el primer tiempo y no pudo concretar ninguna, la lucha de siempre y un gran aporte a la hora de ir para adelante.

Christian Bernardi (6) No había tenido mucha participación en la primera etapa, pero fue quien le metió el centro perfecto a la cabeza de Goltz para abrir el marcador en la última jugada, fue reemplazado por Alexis Castro (5), que ingresó con el partido 2-0 y no tuvo mucha participación.

Mauro Formica (4) Le está costando demasiado al ex jugador de Newell's, impreciso y sin el ritmo que exige el juego en ese sector del campo. Salió reemplazado a los pocos minutos del complemento.

Facundo Farías (6) El mejor de Colón (detrás de Goltz) en el primer tiempo con el protagonismo que no venía mostrando en sus anteriores presentaciones, sacó un lindo remate en el arranque del complemento exigiendo a Torrico, en contra para la "Joya" es que desperdició varias situaciones que hubiesen definido antes el partido.

Wilson Morelo (5) Cayó muchas veces en posición adelantada, metió un gran remate que entre el palo y Torrico evitaron lo que hubiese sido el tercero. No viene jugando seguido y tal vez esto sea uno delos factores que influyen en su rendimiento. Nahuel Gallardo (5) ingresó en reemplazo de Formica y al igual que este no fue mucho lo que hizo el ex River. Finalmente Santiago Pierotti jugó poco más de 10 minutos, tratando de aguantar el balón para que corra el cronómetro.