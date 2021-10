Video: captan un rayo volcánico en La Palma

Según el Instituto Geográfico Nacional en Canarias, en España, la colada de lava del volcán de La Palma ya ha destruido en estos 23 días un total de 753 edificaciones y ha arrasado más de 591 hectáreas en la isla.

En la tarde de este lunes, casi un mes después del inicio de la erupción del volcán, los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) han asistido a un fenómeno de un rayo volcánico y han logrado captarlo.

El estamento compartió en sus redes sociales el momento en el que aparece, y explican cómo se produce. "Las cenizas y los piroclastos que arroja el volcán inicialmente son neutros (sin carga eléctrica), pero la fricción entre ellos en un ambiente hostil provoca la liberación de iones en el penacho volcánico".

Por otro lado, el satélite Copernicus del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA), destinado a la observación de la Tierra, captó la espectacular imagen del curso del nuevo río de lava procedente del volcán Cumbre Vieja. Según explica la ESA, estas imágenes han sido procesadas en color real, utilizando el canal infrarrojo de onda corta para resaltar el nuevo flujo de lava.

#ImageOfTheDay #ErupciónLaPalma #LaPalma



In recent days, part of the volcanic cone formed during the eruption of #CumbraVieja has collapsed, opening up new roads for the lava@CopernicusEMS is continuing to monitor the events



⬇️#Sentinel2🇪🇺🛰️image of the lava flow on 10 Oct. pic.twitter.com/jEx1jhRMl5